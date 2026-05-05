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      Programa Desenrola é liberado para renegociação de dívidas

      A liberação da infraestrutura do Fundo Garantidor de Operações pela Fazenda permite que bancos registrem oficialmente as renegociações e ampliem ofertas

      Um homem segura notas de 200 reais em Brasília (Foto: Adriano Machado/Reuters)

      Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil

      O governo federal liberou às 18h desta terça-feira (5) o sistema que viabiliza a nova fase do programa Desenrola Brasil.

      A liberação da infraestrutura do Fundo Garantidor de Operações (FGO) pelo Ministério da Fazenda permite que bancos registrem oficialmente as renegociações e ampliem a oferta aos clientes.

      Na prática, isso significa que o programa passa a operar de forma completa, com maior alcance e integração entre instituições financeiras.

      O que é o Desenrola

      O Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo para ajudar pessoas endividadas a renegociar débitos com condições facilitadas. A expectativa é que o programa alcance até 27 milhões de brasileiros e viabilize a renegociação de cerca de R$ 100 bilhões em dívidas.

      A proposta é permitir que consumidores com contas em atraso consigam descontos, novos prazos e condições de pagamento mais acessíveis.

      O que muda com a liberação

      Com o sistema do FGO em funcionamento, os bancos passam a registrar as operações dentro do programa, o que garante segurança e viabilidade às renegociações.

      Na prática:

      • As instituições podem formalizar os acordos dentro do Desenrola;
      • O governo passa a oferecer garantias para parte das operações;
      • O volume de ofertas tende a aumentar nos próximos dias.

      Antes mesmo da liberação completa, algumas instituições financeiras já haviam iniciado ofertas ou coletado pedidos de clientes interessados.

      Como participar

      O acesso ao programa é feito diretamente pelos canais dos bancos, como aplicativos e sites. Cada instituição identifica automaticamente os clientes elegíveis e apresenta propostas de renegociação.

      O consumidor pode:

      • Consultar dívidas disponíveis para negociação;
      • Avaliar descontos e condições oferecidas;
      • Fechar o acordo de forma digital.

      Preparação dos bancos

      Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o setor financeiro já está preparado para operar o programa. As instituições realizaram testes de integração com o sistema nos últimos dias e ajustaram suas plataformas para suportar a nova fase.

      A expectativa é que a execução ganhe escala de forma gradual, devido ao grande volume de dados e à complexidade operacional.

      Próximos passos

      O programa ainda passa por etapas finais de formalização, como publicação de normas e ajustes operacionais.

      No fim da tarde, o governo publicou uma portaria e dois decretos que regulamentam o Novo Desenrola. Mesmo assim, a liberação do sistema marca o início efetivo da nova rodada de renegociação em larga escala.

      A Febraban afirma que todos os clientes elegíveis terão oportunidade de participar ao longo do período de adesão, à medida que os bancos ampliem a oferta de propostas.

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