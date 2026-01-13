Reservas internacionais da Rússia batem recorde histórico e chegam a US$ 763,9 bilhões

247 - As reservas internacionais da Rússia alcançaram um novo recorde histórico ao atingirem US$ 763,9 bilhões no fim de dezembro de 2025. O volume representa um aumento expressivo e reforça a robustez do colchão financeiro do país em meio a um cenário internacional marcado por sanções e tensões geopolíticas.

De acordo com informações divulgadas pela agência russa TASS, com base em dados oficiais do Banco Central da Rússia, as reservas cresceram US$ 11,3 bilhões em apenas uma semana, o equivalente a uma alta de 1,5%, considerando o período encerrado em 26 de dezembro de 2025.

Em comunicado oficial, o regulador explicou os motivos da elevação. “As reservas internacionais totalizaram US$ 763,9 bilhões ao fim do dia 26 de dezembro de 2025, tendo aumentado em US$ 11,3 bilhões, ou 1,5%, em uma semana, principalmente em razão de uma reavaliação positiva”, informou o Banco Central russo, em declaração literal.

O novo patamar supera o recorde anterior, registrado poucos dias antes, em 19 de dezembro, quando as reservas internacionais haviam alcançado US$ 752,6 bilhões. A sequência de máximas consecutivas evidencia um movimento consistente de valorização dos ativos externos mantidos pelo país.

As reservas internacionais da Rússia são compostas por ativos externos de alta liquidez, sob controle do Banco Central e do governo federal. Entre os componentes estão moedas estrangeiras, Direitos Especiais de Saque (SDRs), a posição de reserva junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ouro monetário.

Desde o início da operação militar especial de Moscou na Ucrânia, países ocidentais impuseram sanções severas ao Banco Central da Rússia. As medidas incluíram o congelamento de parte das reservas em ouro e moeda estrangeira, além da proibição de transações relacionadas à gestão dos ativos do regulador e de operações com entidades que atuem em seu nome ou sob sua orientação. Mesmo nesse contexto, os dados mais recentes indicam uma trajetória de fortalecimento das reservas totais do país.