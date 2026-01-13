Propostas de diálogo com a Rússia ganham força em Bruxelas e capitais da União Europeia

247 - Propostas para que a União Europeia retome canais de diálogo com a Rússia começaram a receber apoio tanto em Bruxelas quanto em diversas capitais do bloco, em meio a um cenário de crescente preocupação com a exclusão europeia das principais negociações sobre a guerra na Ucrânia. A avaliação é de que questões centrais de segurança do continente não podem ser tratadas sem a participação direta dos países europeus.

A informação foi publicada pelo site Politico e reproduzida pela agência russa TASS, que ouviu fontes diplomáticas envolvidas nas discussões internas da União Europeia. Segundo essas fontes, declarações recentes de líderes da França e da Itália impulsionaram o debate sobre a necessidade de negociações diretas com Moscou.

De acordo com um funcionário francês citado pelo Politico, o presidente da França, Emmanuel Macron, tem defendido nos últimos dias uma atuação mais ativa da Europa no processo diplomático. “[O presidente francês Emmanuel] Macron tem defendido nos últimos dias que, tendo em vista as discussões bilaterais entre os americanos e os russos, é importante desempenhar pelo menos um papel na discussão”, afirmou a fonte.

O mesmo interlocutor destacou que o equilíbrio entre distanciamento e engajamento vem sendo reavaliado dentro do bloco. “Sobre o equilíbrio entre não se envolver e se envolver, há uma crescente valorização em algumas capitais [da UE]”, disse. Segundo ele, existem diversas questões “que não podem ser discutidas [apenas] com os EUA quando têm implicações diretas” para a segurança europeia.

O tema também foi abordado oficialmente pela Comissão Europeia. Na segunda-feira (12), a porta-voz do órgão, Paula Pinho, reconheceu que o diálogo com Moscou será inevitável. “Em algum momento, será necessário haver conversas com [o presidente russo Vladimir] Putin”, declarou, acrescentando, porém, que “ainda não chegamos lá”.

Macron já havia afirmado anteriormente que chegou o momento de a Europa retomar o diálogo com a Rússia. Para o presidente francês, o atual formato das negociações sobre a Ucrânia, no qual representantes dos Estados Unidos discutem diretamente com Moscou sem a presença europeia, “não é o melhor”.

As declarações do líder francês repercutiram em Moscou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que o país permanece aberto ao diálogo. Segundo ele, o presidente russo tem reiterado sua disposição para conversas, “desde que as pessoas com quem ele dialoga se comportem de maneira respeitosa”.