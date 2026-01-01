Sorteio bilionário da Mega da Virada 2025 será realizado hoje

247 - O sorteio da Mega da Virada 2025 não será realizado na data tradicional e foi remarcado para as 10h desta quinta-feira (1). O concurso especial, considerado o mais aguardado das loterias brasileiras, vai pagar um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior já registrado desde a criação da modalidade.

Adiamento ocorre pela primeira vez na história do concurso

Segundo a Caixa, é a primeira vez que a Mega da Virada sofre alteração na data do sorteio desde que foi criada. O banco estatal explicou que a demanda extraordinária por apostas gerou um movimento sem precedentes em seus canais de atendimento, comprometendo a operação regular dos sistemas.

Apostas geram pico histórico de transações

De acordo com os dados divulgados pela instituição, o canal digital da Caixa chegou a registrar cerca de 120 mil transações por segundo, um número considerado inédito. Nas casas lotéricas espalhadas pelo país, o ritmo também foi elevado, alcançando 4.745 transações por segundo, refletindo a intensa procura pelo concurso bilionário.

Sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa

A Caixa informou ainda que o sorteio das dezenas será realizado com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição. O público poderá acompanhar a apuração pelos canais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook, garantindo ampla divulgação do resultado do concurso especial.