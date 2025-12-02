TV 247 logo
      Taxação de bets e fintechs avança no Senado

      Projeto foi aprovado em comissão

      Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado (Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado)

      (Reuters) - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que eleva a tributação sobre apostas online e fintechs, passando a incluir uma elevação gradual das alíquotas.

      O texto tem tramitação terminativa, o que significa que após aprovado na CAE poderá ser encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados sem necessidade de aprovação do plenário do Senado, caso não haja apresentação de recurso.

