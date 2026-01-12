Trump ameaça setor de cartões se taxas de juros não caírem

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (11) que as empresas de cartão de crédito estarão violando a lei se não cumprirem sua exigência até 20 de janeiro de um teto de 10% para as taxas de juros, mesmo com observadores jurídicos e financeiros dizendo que tal medida exigiria uma nova legislação do Congresso para entrar em vigor. As informações são da Reuters.

A proposta ganhou as manchetes nos EUA, mas exigiria uma legislação e tem poucas chances de ser aprovada, segundo analistas de Wall Street.

Os cartões de crédito são um dos pilares do financiamento ao consumidor nos EUA, proporcionando às famílias acesso flexível ao crédito, mas geralmente com taxas elevadas. Para os bancos e emissores de cartões, essas taxas altas e as tarifas associadas são uma importante fonte de lucro. Contudo, durante anos, Washington tem se dividido sobre se limites às taxas de juros ajudariam os consumidores ou restringiriam o acesso ao crédito.

"Embora isso represente uma escalada dos riscos para os emissores de cartões de crédito, acreditamos que um teto para as taxas de cartão só pode ser feito pelo Congresso, e não por decreto", escreveram analistas da TD Cowen em uma nota.

"Atribuímos uma probabilidade baixa de um teto ser aprovado legislativamente em nível federal, semelhante a tentativas anteriores de introduzir um amplo teto nacional para as taxas", acrescentou a corretora.

A acessibilidade surgiu como uma questão política central antes das eleições de meio de mandato nos EUA, com os eleitores cada vez mais focados no custo das necessidades cotidianas.

A taxa média de juros do cartão de crédito está atualmente em torno de 19,65% nos EUA, de acordo com a empresa de serviços financeiros ao consumidor Bankrate.

"Em nossa opinião, o presidente tem capacidade limitada para implementar isso unilateralmente", disseram analistas do Barclays, acrescentando que medidas semelhantes não conseguiram ganhar força no Senado e na Câmara dos Deputados.

Nesse contexto, Trump intensificou sua campanha de pressão sobre o Federal Reserve, ameaçando indiciar o chair Jerome Powell por comentários feitos ao Congresso sobre o projeto de reforma de um prédio, uma ação que Powell chamou de "pretexto" para ganhar mais influência sobre a taxa de juros, que Trump quer reduzir drasticamente.

O mais recente desenvolvimento em um esforço de longa data de Trump para obter maior controle sobre o Fed teve repercussão imediata, com o senador republicano Thom Tillis, membro do Comitê Bancário do Senado que examina os indicados presidenciais para o Fed, dizendo que a ameaça de indiciamento coloca em questão a "independência e credibilidade" do Departamento de Justiça.

Tillis disse que vai se opor a qualquer indicação de Trump para o Fed, incluindo a futura escolha do sucessor de Powell como chair, "até que essa questão legal seja totalmente resolvida".

O que está em jogo é a independência do Fed para definir a política monetária dos EUA sem a influência indevida de autoridades eleitas, como Trump, que prefeririam custos de empréstimos mais baratos para seu apelo político.

Powell - elevado ao comando do Fed por Trump em 2018 - concluirá seu mandato em maio, mas não é obrigado a sair, e vários analistas consideraram que a mais recente medida do governo aumenta as chances de ele permanecer em desafio.

A ação surgiu cerca de duas semanas antes de o esforço de Trump para demitir outra autoridade do Fed, a diretora Lisa Cook, ser discutida na Suprema Corte.