União Europeia aprova acordo com o Mercosul, dizem fontes diplomáticas

247 - Uma maioria qualificada de países da União Europeia aprovou nesta sexta-feira o acordo de livre-comércio com o Mercosul, superando resistências internas e protestos de agricultores em alguns Estados-membros. A decisão destrava a etapa final para a formalização do tratado e permite que a Comissão Europeia avance com a assinatura oficial do texto negociado ao longo de mais de duas décadas. As informações são da AFP.

Com o sinal verde dos governos europeus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar já na próxima segunda-feira ao Paraguai, país que exerce a presidência rotativa do Mercosul em 2026, para assinar o acordo comercial entre os dois blocos.

O aval político foi dado enquanto embaixadores dos 27 Estados-membros da UE se reúnem em Bruxelas para discutir os termos finais do tratado. O acordo é considerado histórico por criar uma ampla zona de livre-comércio que reunirá mais de 720 milhões de consumidores, abrangendo mercados da Europa e da América do Sul.

Somadas, as economias dos países envolvidos representam um Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 22,3 trilhões, o que confere ao tratado grande peso econômico e estratégico no cenário global. As negociações se estenderam por 26 anos e enfrentaram sucessivos impasses, especialmente relacionados à proteção do setor agrícola europeu.

Em dezembro, a União Europeia havia adiado uma tentativa de assinatura após a oposição do presidente da França, Emmanuel Macron, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Ambos condicionaram o apoio ao texto à inclusão de garantias adicionais para proteger os produtores rurais europeus da concorrência com produtos agrícolas do Mercosul.

Nos últimos dias, Bruxelas intensificou as tratativas para remover os obstáculos remanescentes. Na quarta-feira, ministros da Agricultura da UE se reuniram para discutir medidas de reforço ao apoio aos agricultores, que manifestaram preocupação com o impacto do acordo sobre o setor.

Durante o encontro, foi anunciado o adiantamento de até 45 bilhões de euros em subsídios previstos no próximo orçamento da Política Agrícola Comum (PAC). O orçamento total garantido da PAC soma 293,7 bilhões de euros. A iniciativa foi bem recebida pela Itália, que sinalizou a retirada de sua objeção ao acordo, contribuindo para a formação da maioria necessária à aprovação.