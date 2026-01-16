Vendas de motocicletas em 2025 atingem maior nível em 22 anos, diz Abraciclo

247 – A venda de motocicletas no Brasil em 2025 foi a maior registrada desde 2003, com 2.197.851 unidades comercializadas, alta de 17,1% em relação a 2024, quando foram vendidas 1.876.427 motos.

Os números foram divulgados na quinta-feira, 15, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), segundo a Agência Brasil.

Recorde de vendas desde 2003

O resultado de 2025 recoloca o mercado em seu melhor patamar em mais de duas décadas. Depois do volume registrado no ano passado, os anos com maior desempenho foram 2011, com 1.940.543 unidades, e 2008, com 1.925.558.

Para a Abraciclo, a explicação está na combinação entre demanda crescente por deslocamentos mais ágeis nas cidades e a expansão do uso profissional das motos.

“O desempenho do setor reflete a demanda aquecida por veículos de duas rodas, impulsionada principalmente pela mobilidade urbana e pelo uso profissional”, destaca o presidente da entidade, Marcos Bento.

Produção em Manaus cresce e alcança melhor marca desde 2011

Além das vendas, a indústria também avançou. Em 2025, foram produzidas 1.980.538 motocicletas nas linhas de montagem das fabricantes instaladas em Manaus, um volume 13,3% superior ao de 2024.

De acordo com a Abraciclo, esse foi o melhor desempenho desde 2011 e também o terceiro maior da história da indústria motociclística nacional desde 2003.

Exportações sobem quase 40%

O setor também acelerou no mercado externo. As exportações encerraram 2025 com 43.117 motocicletas embarcadas, uma alta de 39,1% frente ao ano anterior, segundo os dados da entidade.

Projeções para 2026 indicam novo crescimento

Para 2026, a Abraciclo projeta continuidade do avanço. A estimativa é de produção de aproximadamente 2.070.000 motocicletas, o que representa crescimento de 4,5% sobre 2025.

No mercado interno, a previsão é de 2.300.000 motocicletas vendidas em 2026, uma expansão de 4,6% em relação ao volume comercializado no ano passado.

As exportações também devem avançar: a expectativa é de 45.000 motocicletas destinadas ao exterior, alta de 4,4% na comparação com 2025.

“As projeções indicam o crescimento consolidado do segmento no Brasil e reforçam o papel estratégico do Polo Industrial de Manaus, o maior polo de produção de duas rodas fora do eixo asiático”, afirma o presidente da Abraciclo.



