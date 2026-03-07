Vorcaro gastou R$ 363 milhões em uma única festa na Itália

247 - Em setembro de 2023, o banqueiro Daniel Vorcaro, hoje preso, fez uma festa em Taormina, na Sicília, Itália, e desembolsou R$ 363,2 milhões entre a produção, acomodações, hospedagens e contratação de artistas, como Coldplay e Michael Bublé, informou a BBC News Brasil na sexta-feira (6).

O padrão de vida luxuoso de Vorcaro tomou outro rumo após sua transferência para um presídio de segurança máxima em Brasília. Hoje, ele ocupa uma cela de apenas 6 metros quadrados na Penitenciária Federal da capital.

A informação consta de mensagens e e-mails, que fazem parte da investigação da Polícia Federal. As apurações levaram à prisão de Vorcaro, na quarta-feira (4), autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso do Banco Master. Vorcaro fazia parte de uma "organização criminosa", segundo a PF. Em novembro do ano passado, ele foi preso pela primeira vez por supostas fraudes contra o sistema financeiro nacional.

Para o aniversário de sua filha, em 2021, Vorcaro desembolsou US$ 976 mil — cerca de R$ 5 milhões na época. A festa foi realizada em uma ilha particular nas Bahamas. No ano seguinte, em 2022, ele voltou a gastar alto: a comemoração custou cerca de R$ 392,4 mil e incluiu três minutos de queima de fogos de artifício.

Entre os luxos das festas promovidas por Vorcaro estava a distribuição de bolsas da grife Cult Gaia, recheadas com "amenities" para as convidadas.