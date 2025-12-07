“A prisão de Bolsonaro inaugura uma nova relação do Brasil com a lei”, diz psicanalista

247 - A prisão do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro e de militares de alta patente envolvidos na tentativa de golpe que se seguiu às eleições de 2022 marca, segundo o psicanalista Luciano Elia, uma inflexão sem precedentes na história nacional. As declarações foram dadas no Papo Curvo, da TV 247, onde Elia defendeu que o país vive um momento raríssimo, capaz de redefinir a relação institucional e subjetiva dos brasileiros com a lei.

Para o psicanalista, a confirmação das penas superiores a 20 anos e o início do cumprimento de sentenças por Bolsonaro e por generais representam um acontecimento que rompe uma longa cadeia de indulgência estatal diante de rupturas institucionais.

Ao revisar a longa sequência de golpes, tentativas de ruptura e anistias que atravessaram a República desde 1889, o psicanalista afirmou que a condenação atual rompe um padrão profundamente enraizado. Para ele, o país sempre conviveu com uma lógica em que o poder militar se sobrepunha às instituições civis. “Quem faz a lei no Brasil é o militar”, disse, ao realçar a persistência do autoritarismo armado como força definidora do Estado brasileiro ao longo de mais de um século.

Elia considera que a punição dos envolvidos na conspiração golpista — incluindo Bolsonaro e generais condenados a penas superiores a 20 anos — produz efeitos que extrapolam o campo jurídico. Segundo ele, trata-se de uma transformação simbólica expressiva, capaz de alterar a relação da sociedade com a lei. “Penas reais, mais de 20 anos de cadeia para crimes que fazem jus a essas penas. Isso nunca ocorreu no país”, afirmou, ao enfatizar a excepcionalidade do momento.

O psicanalista também observou que o STF, frequentemente criticado por decisões controversas no passado, assumiu agora um papel de sustentação firme da legalidade democrática. Em sua avaliação, a Corte passou a exercer uma função simbólica essencial: impor limites ao autoritarismo. “O Alexandre de Moraes está fazendo a lei funcionar como limite a um gozo irrefreado, um gozo fascista”, afirmou, destacando a importância de impedir que setores extremistas operem acima das normas constitucionais.

Elia insistiu que a gravidade das condutas deve ser nomeada com precisão. Para ele, os envolvidos constituem uma “organização criminosa”, e suavizar essa caracterização seria abdicar de chamar a realidade pelo nome. “É preciso enfatizar que se trata de crime. Essas palavras não devem ser mitigadas”, declarou.

Ao abordar as tentativas de atribuir comportamentos de Bolsonaro a supostas alterações psiquiátricas, o psicanalista rejeitou qualquer tese que utilize diagnósticos para relativizar responsabilidade penal. Ele classificou como equivocada a interpretação que busca explicar condutas políticas pelo campo da psicopatologia. “Crime é coisa de neurótico”, disse, observando que patologizar o ato criminoso acaba por desviá-lo de sua natureza e de sua necessária responsabilização.

O impacto simbólico da punição dos militares também foi sublinhado por Elia, que discordou parcialmente da tese segundo a qual os altos oficiais se tornaram politicamente prescindíveis para a reprodução do capital no país. Embora considere plausível que não sejam estratégicos para interesses econômicos, o psicanalista vê um efeito que transcende a análise estrutural. Para ele, a imagem de generais sendo conduzidos à prisão mexe com a memória coletiva e com o imaginário sobre autoridade e poder. “Eles condensam inúmeros militares torturadores e golpistas”, afirmou, ao defender que o efeito simbólico não deve ser subestimado.

O psicanalista concluiu que o Brasil atravessa um momento de profunda transformação, cujos significados ainda estão em elaboração, mas cujas consequências serão duradouras para a democracia, para a cultura política e para a própria percepção social da lei. Em suas palavras, a prisão dos responsáveis pela tentativa de golpe não apenas interrompe uma tradição de impunidade, mas redefine o horizonte político e institucional do país.