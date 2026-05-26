Altamiro vê ‘caos na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o candidato do império estadunidense’

247 - O jornalista Altamiro Borges avaliou nesta semana, em entrevista ao programa Giro das Onze, que a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República já enfrenta sinais de “caos”, em meio a dificuldades para unificar a extrema direita e às denúncias envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em análise na TV 247, Borges sugeriu que o senador viajou na última segunda-feira (25) para os Estados Unidos, com o objetivo de tentar amenizar o desgaste provocado pelas revelações sobre a aproximação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, detido e investigado pela Polícia Federal em um esquema que, segundo a corporação, movimentou ao menos de R$ 12 bilhões. O próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou o encontro do senador com o ex-banqueiro.

Durante seu comentário, Altamiro afirmou que o filho de Jair Bolsonaro (PL) encontra obstáculos para organizar o campo político que tenta representá-lo na disputa presidencial. Segundo o jornalista, Flávio Bolsonaro enfrenta “dificuldade de unificar toda a extrema direita”. Altamiro afirmou que, ao visitar os EUA, o senador do PL quer “tirar de foco as denúncias que mostraram essa relação dele” com o dono do Banco Master.

“Flávio Bolsonaro é o candidato do império, dos Estados Unidos. A família Bolsonaro está fazendo mais uma vez o papel de traidora da pátria”, afirmou Altamiro, ao acrescentar que os EUA querem a “América Latina como quintal”. O jornalista repudiou também o “neofascismo dos EUA, muito ativo em campanhas” de outros países.

Intercept apontou negociação para filme sobre Bolsonaro

No Giro das Onze, Altamiro Borges comentou a reportagem publicada pelo Intercept Brasil no último dia 13, pois, de acordo com a matéria, Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse. Do valor total, ao menos R$ 61 milhões teriam sido repassados.

A produção apresenta um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar atualmente após condenação do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de reclusão no inquérito da trama golpista.

“As denúncias são pesadas. Mostram uma negociata feita às escondidas”, disse Altamiro Borges. Segundo ele, o escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro “criou confusão nos palanques estaduais, nos partidos que iriam apoiá-lo”.

Cautela com a extrema direita

Apesar das denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Altamiro avaliou que a extrema direita brasileira ainda preserva força política. “A extrema direita tem voto cativo, capacidade de resistência”, afirmou.

Na análise do jornalista, a disputa eleitoral exige atenção do campo progressista também nas eleições legislativas e estaduais. Altamiro defendeu a eleição de lideranças progressistas para ampliar as condições de governabilidade em um eventual quarto mandato do presidente Lula.

Ao encerrar sua avaliação, o jornalista alertou para o peso do Centrão e de bancadas conservadoras no Congresso Nacional. Ele criticou o “fisiologismo do Centrão com força da BBB, bancada da Bala, da Bíblia e do Boi”.