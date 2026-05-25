"A história só piora", diz Boulos sobre Valdemar tentar normalizar relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, reagiu nesta segunda-feira (25) às declarações do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro. Em publicação nas redes sociais, Boulos afirmou que o dirigente partidário acabou confirmando que o senador procurou o dono do Banco Master para cobrar recursos destinados ao filme Dark Horse.

"Mais um sincericídio de Valdemar sobre Flávio Bolsonaro. E a história só piora", escreveu o ministro. A reação ocorreu após entrevista de Valdemar à GloboNews. Na conversa, o presidente do PL afirmou que Vorcaro financiou o filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro para manter proximidade com a família do ex-mandatário.

Ao comentar a entrevista, Boulos destacou que Valdemar "admite que Flávio Bolsonaro foi encontrar Vorcaro para cobrar dinheiro — e ainda diz que isso é 'a coisa mais natural do mundo'". O ministro também criticou a visita do parlamentar ao ex-banqueiro após a primeira prisão de Vorcaro em 2025.

"Natural? Um senador visitando um banqueiro recém-saído da prisão, de tornozeleira, para cobrar R$ 134 milhões?", questionou. Na sequência, Boulos acusou aliados do senador de alterarem a versão apresentada inicialmente sobre o encontro. "Primeiro negaram tudo. Depois veio a cobrança. Agora tentam normalizar o absurdo", afirmou.

Valdemar contradiz versão apresentada por Flávio

Na entrevista, Valdemar apresentou uma versão diferente da divulgada anteriormente por Flávio Bolsonaro. O senador havia dito que a visita ao ex-banqueiro serviu para "colocar um ponto final" na relação entre os dois. Já o presidente do PL declarou que Flávio procurou Vorcaro para tentar obter o restante dos recursos prometidos para a conclusão do filme Dark Horse. "Foi visitar para ver se conseguia o restante do dinheiro", afirmou Valdemar.

O dirigente partidário também minimizou o episódio e classificou a cobrança como algo "natural". Segundo ele, Flávio precisava arrecadar recursos para concluir a produção cinematográfica sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, Valdemar afirmou ainda que a aproximação entre o senador e Vorcaro ocorreu antes de o empresário se tornar alvo de investigações.