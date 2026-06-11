Altman: “Essa relação com Daniel Vorcaro é a criptonita de Flávio Bolsonaro”

247 - As revelações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master podem representar o principal obstáculo eleitoral para Flávio Bolsonaro. Essa é a avaliação do jornalista Breno Altman, que vê no caso um fator de desgaste contínuo para o senador e pré-candidato à Presidência da República.

Ao comentar, durante sua particiapação no Bom Dia 247, as novas informações divulgadas sobre a relação entre Vorcaro, o Banco Master e integrantes da família Bolsonaro, Altman foi direto ao apontar a dimensão política do episódio.

“Essa relação com o Daniel Vorcaro é a criptonita de Flávio Bolsonaro. Está se demonstrando”, afirmou.

Segundo o jornalista, o impacto eleitoral do escândalo não se traduz em uma queda abrupta das intenções de voto, mas aparece de forma consistente em segmentos específicos do eleitorado. Na sua análise, Flávio Bolsonaro vem perdendo apoio entre eleitores independentes e entre setores da direita que não se identificam diretamente com o bolsonarismo.

“Não é bombástico porque ele não despencou eleitoralmente, mas ele perde pontos. Essa perda é relativamente pequena, mas muda o cenário das eleições”, observou.

Para Altman, o caso Banco Master se consolidou como um tema permanente da disputa política. Mesmo quando as novas revelações não trazem fatos totalmente inéditos, elas ajudam a reforçar as conexões já conhecidas e mantêm o assunto em evidência.

“As notícias que vão surgindo vão reforçando esses vínculos. Não têm mais o mesmo impacto das primeiras notícias, mas vão deixando o Flávio Bolsonaro no canto do ringue. Ele está ali acuado por esse tema do Banco Master”, afirmou.

Na avaliação do jornalista, a continuidade da exposição pública do caso pode dificultar a recuperação eleitoral do senador.

“Quanto mais revelações tivermos sobre este caso, sobre as relações do Banco Master com a família Bolsonaro, maior será o efeito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro”, disse.

Altman também comentou os desdobramentos da tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro. Segundo ele, embora os detalhes do acordo ainda não sejam conhecidos, o empresário parece estar tentando negociar sua situação jurídica enquanto administra os impactos políticos das informações que possui.

“Vorcaro busca combinar dois objetivos. O primeiro é livrar a própria pele. E o segundo, livrar a própria pele escolhendo quem ele vai entregar”, afirmou.

O jornalista considera que uma eventual delação pode ultrapassar os efeitos já produzidos sobre Flávio Bolsonaro e atingir outros setores da direita brasileira.

“Dependendo da dimensão das informações que ele traga a público, pode ser explosivo no cenário eleitoral. Talvez não diretamente sobre Flávio Bolsonaro, mas explosivo sobre o Centrão e sobre os partidos da direita”, avaliou.

Segundo Altman, os vínculos financeiros e políticos construídos por Vorcaro ao longo dos últimos anos podem transformar a delação em um dos fatos mais relevantes da pré-campanha eleitoral.

“Há uma grande chance de Vorcaro ter nos seus registros inúmeras relações financeiras com os partidos da direita brasileira, com políticos do bolsonarismo e da direita não bolsonarista”, afirmou.

Para o jornalista, o caso Banco Master já alterou o ambiente político e continua produzindo consequências. Se novas informações vierem a público nos próximos meses, conclui, o tema poderá influenciar não apenas a disputa presidencial, mas também as eleições para o Congresso Nacional.