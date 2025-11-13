Anthony Garotinho: “há uma epidemia de corrupção no governo Castro”

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Gaortinho, expôs denúncias, em entrevista à TV 247, que poderiam implicar o governador Cláudio Castro. Ele comentou a proximidade entre Castro e o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias, indiciado pela Polícia Federal após acusações de envolvimento com facções criminosas no estado.

Segundo Garotinho, TH Joias estaria disposto a "contar tudo" sobre suas relações com Castro. Ele explicou as complexidades da corrupção no estado: "O caso do RJ é muito complexo e há quase uma epidemia de corrupção no governo. Ele fez um loteamento em áreas do governo estratégicas e periféricas, mantendo seu grupo na Alerj, e essas pessoas só sabem fazer negócio e muita corrupção. E o pior que ele poderia fazer, entregou a segurança pública a uma negociação. Essa operação é apenas mais um capítulo lamentável do loteamento da segurança pública do RJ".

Garotinho também defendeu que, para combater de forma eficaz as facções criminosas, é necessário discutir uma reforma no sistema penitenciário, de onde opera a facção Comando Vermelho. Assista na TV 247: