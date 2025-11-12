Moraes estende prazo para Cláudio Castro enviar imagens de ação policial ao STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do governo do Rio de Janeiro e deu mais prazo para cumprimento da ordem expedida na segunda-feira passada (10). O estado é comandado pelo governador Cláudio Castro (PL).

Com a decisão do STF, o governo Cláudio Castro tem até a meia-noite da próxima segunda-feira (17), para enviar à Corte as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos na Operação Contenção, que deixou 121 pessoas mortas, no último dia 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade do Rio. Foi a ação policial mais letal da história do estado.

O governo fluminense argumentou que é necessário mais tempo para que as secretarias estaduais do Rio possam “consolidar e encaminhar as informações e documentos conforme requerido”.