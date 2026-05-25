Breno Altman: “Lula virou o jogo contra Flávio Bolsonaro”

247 - O jornalista Breno Altman afirmou, em entrevista ao Bom Dia 247, que o cenário eleitoral mudou nas últimas semanas e passou a favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a recuperação da popularidade do governo e o desgaste de Flávio Bolsonaro alteraram a dinâmica da disputa presidencial.

“Não é que Flávio Bolsonaro foi a nocaute. Mas a luta por pontos passou a ser favorável ao presidente Lula”, resumiu.

Altman avaliou que Lula deixou uma posição defensiva e recuperou vantagem nas pesquisas de intenção de voto, tanto em cenários de primeiro quanto de segundo turno. Para ele, a mudança ocorre em meio à queda de Flávio Bolsonaro após as denúncias envolvendo Daniel Vorcaro.

“O presidente Lula, há duas semanas, estava numa situação precária. Agora recupera a dianteira e uma certa tranquilidade”, afirmou.

Segundo o jornalista, a queda do nome ligado ao bolsonarismo não gerou crescimento imediato para Lula porque parte dos eleitores que abandonaram Flávio Bolsonaro pertence a um segmento antipetista que não migra automaticamente para o campo governista.

Altman recorreu ao conceito de “calcificação eleitoral”, formulado pelos cientistas políticos Felipe Nunes e Thomas Traumann, para explicar a estabilidade dos dois pólos políticos do país. Na avaliação dele, existe um bloco consolidado em torno de Lula e outro ligado à família Bolsonaro, somando cerca de 80% do eleitorado.

“Esses dois blocos possuem identidade ideológica muito consolidada”, disse.

De acordo com o jornalista, a disputa real acontece entre os eleitores independentes que orbitam esses campos, especialmente aqueles ainda indecisos ou menos fidelizados.

Ele afirmou que Lula vem avançando justamente nesse segmento, principalmente entre eleitores que passaram a melhorar a avaliação do governo federal.

“O presidente Lula está conseguindo melhorar um pouco o desempenho do governo junto aos eleitores independentes”, declarou.

Apesar da melhora no cenário para o governo, Altman descartou a possibilidade de colapso do bolsonarismo. Para ele, Flávio Bolsonaro segue competitivo e dificilmente deixará a disputa presidencial.

“A família Bolsonaro não está disposta a abrir mão do seu capital eleitoral”, afirmou.

O jornalista também comentou a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Na avaliação dele, o objetivo da movimentação é substituir a repercussão negativa das denúncias por uma agenda positiva ao lado do presidente Donald Trump.

“Ele quer trocar uma má notícia por uma boa notícia”, disse Altman.