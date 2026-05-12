Caso Banco Master desgasta a direita e já começa a ser abafado pela imprensa, diz Breno Altman
Jornalista afirma que escândalo atinge o núcleo político do bolsonarismo e compara cobertura da mídia ao tratamento dado à Lava Jato
247 - O jornalista e analista político Breno Altman afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247, que o escândalo envolvendo o Banco Master atinge diretamente partidos e lideranças da direita brasileira e já começa a ser tratado com menor intensidade pela imprensa comercial.
Segundo Breno, as investigações sobre o banco têm potencial para atingir figuras centrais do bolsonarismo e setores influentes da política conservadora, o que explicaria, na avaliação dele, a tentativa de reduzir a repercussão do caso.
“O caso Banco Master atinge majoritariamente partidos e políticos da direita”, afirmou.
Durante a entrevista, Breno citou o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, como um dos personagens mais diretamente associados ao escândalo. Ele mencionou as recentes revelações sobre imóveis milionários ligados ao senador e disse que o caso evidencia a proximidade entre dirigentes da direita e operadores financeiros investigados.
“Quanto mais vier a público a lista dos beneficiados do Banco Master, melhor para o governo e para o PT”, declarou.
Para o analista, o tratamento dado pela imprensa tradicional ao caso contrasta com a cobertura realizada durante episódios como a Lava Jato e o chamado mensalão.
“A gente já vê setores da imprensa tradicional tratando o caso sem a repercussão merecida”, disse.
Breno afirmou que, se as denúncias envolvessem dirigentes petistas, haveria uma cobertura muito mais agressiva e permanente.
“Se fosse um ex-ministro da Casa Civil do PT ou o presidente do PT afetado por essas denúncias, haveria um destaque muito maior”, argumentou.
Na avaliação do jornalista, o avanço das investigações pode atingir não apenas políticos da direita, mas também setores do sistema financeiro e grupos de comunicação.
Ele também relacionou o debate em torno do Banco Master à movimentação política envolvendo a tentativa de barrar uma CPI sobre o caso.
“Todo mundo sabe que o Banco Master vai bater na direita”, afirmou.
Breno mencionou ainda rumores de bastidores segundo os quais haveria articulações políticas para evitar o aprofundamento das investigações e reduzir os danos sobre figuras influentes do campo conservador.
O jornalista também comentou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante das denúncias. Segundo ele, o presidente acertou ao defender que as investigações avancem independentemente dos envolvidos.
“O presidente Lula disse desde o começo: ‘tem que investigar até o fundo, atinja quem atingir’”, lembrou.
Para Breno Altman, o caso Banco Master ainda está longe de produzir todos os seus efeitos políticos.
“Começou pelo Ciro Nogueira e vem mais”, afirmou.