Caso Banco Master desgasta a direita e já começa a ser abafado pela imprensa, diz Breno Altman

247 - O jornalista e analista político Breno Altman afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247, que o escândalo envolvendo o Banco Master atinge diretamente partidos e lideranças da direita brasileira e já começa a ser tratado com menor intensidade pela imprensa comercial.

Segundo Breno, as investigações sobre o banco têm potencial para atingir figuras centrais do bolsonarismo e setores influentes da política conservadora, o que explicaria, na avaliação dele, a tentativa de reduzir a repercussão do caso.

“O caso Banco Master atinge majoritariamente partidos e políticos da direita”, afirmou.

Durante a entrevista, Breno citou o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, como um dos personagens mais diretamente associados ao escândalo. Ele mencionou as recentes revelações sobre imóveis milionários ligados ao senador e disse que o caso evidencia a proximidade entre dirigentes da direita e operadores financeiros investigados.

“Quanto mais vier a público a lista dos beneficiados do Banco Master, melhor para o governo e para o PT”, declarou.

Para o analista, o tratamento dado pela imprensa tradicional ao caso contrasta com a cobertura realizada durante episódios como a Lava Jato e o chamado mensalão.

“A gente já vê setores da imprensa tradicional tratando o caso sem a repercussão merecida”, disse.

Breno afirmou que, se as denúncias envolvessem dirigentes petistas, haveria uma cobertura muito mais agressiva e permanente.

“Se fosse um ex-ministro da Casa Civil do PT ou o presidente do PT afetado por essas denúncias, haveria um destaque muito maior”, argumentou.

Na avaliação do jornalista, o avanço das investigações pode atingir não apenas políticos da direita, mas também setores do sistema financeiro e grupos de comunicação.

Ele também relacionou o debate em torno do Banco Master à movimentação política envolvendo a tentativa de barrar uma CPI sobre o caso.

“Todo mundo sabe que o Banco Master vai bater na direita”, afirmou.

Breno mencionou ainda rumores de bastidores segundo os quais haveria articulações políticas para evitar o aprofundamento das investigações e reduzir os danos sobre figuras influentes do campo conservador.

O jornalista também comentou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante das denúncias. Segundo ele, o presidente acertou ao defender que as investigações avancem independentemente dos envolvidos.

“O presidente Lula disse desde o começo: ‘tem que investigar até o fundo, atinja quem atingir’”, lembrou.

Para Breno Altman, o caso Banco Master ainda está longe de produzir todos os seus efeitos políticos.

“Começou pelo Ciro Nogueira e vem mais”, afirmou.