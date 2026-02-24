Chico Alencar: “Vorcaro é o Epstein brasileiro”

247 - O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou que o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, pode ser comparado ao financista Jeffrey Epstein, ao comentar as investigações e a repercussão política do caso em Brasília. A declaração foi dada em entrevista ao programa Bom Dia 247, na qual o parlamentar defende a apuração rigorosa e sem distinção partidária.

Segundo Alencar, a trajetória de Vorcaro foi marcada por uma ascensão acelerada no mercado financeiro, acompanhada de forte capacidade de atração sobre investidores e figuras influentes da capital federal. “Eu diria que Daniel Vorcaro é o Epstein brasileiro tupiniquim, porque ele reuniu em torno de si numa carreira de banqueiro meteórica, contestando inclusive as instituições mais sólidas, com ofertas sedutoras de ganhos, até para o cidadão comum”, declarou.

Na avaliação do deputado, o modelo de negócios do Banco Master teria sido impulsionado por promessas de alta rentabilidade em curto prazo. “Investe aqui, investe ali. Aqueles que têm alguma grana para colocar na ciranda financeira, era uma sedução enorme, porque oferecia juros e ganhos extra em pouco tempo”, afirmou.

Alencar sustentou que o caso ultrapassa a esfera financeira e alcança o campo político. “Por outro lado, ele foi envolvendo toda a casta política de Brasília. Ele declarou, eu tenho relações aqui de A a C, inclusive com o sex appeal, fazia festas lá, em Trancoso, onde ele tem uma mansão, também em Brasília”, disse. O parlamentar mencionou a realização de eventos frequentados por figuras públicas e integrantes da elite econômica.

Ao abordar a analogia com Epstein, Alencar ressaltou que o caso norte-americano expôs a proximidade do financista com lideranças de diferentes correntes políticas. “Eu fiz aquela comparação do Epstein lá dos Estados Unidos, que é um esquema que pegou de Bill Clinton a Donald Trump”, afirmou.

O deputado também destacou que, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o caso pode ter grandes proporções. “Então o caso Banco Master, segundo o Haddad, por exemplo, é o maior esquema de fraude financeira da história. Eu não sei se é ou não é. O Haddad deve ter elementos para dizer isso. É um negócio pesado”, declarou.

Para Alencar, as investigações devem alcançar todos os envolvidos, independentemente de filiação partidária. “A Polícia Federal está agindo muito bem de maneira exemplar. Doa a quem doer. Tem que investigar tudo. Não dá para proteger os amigos e só atacar inimigos”, afirmou.

Ele ainda mencionou que há resistência no Congresso quanto à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. “Eles não querem essa CPI do Master de jeito nenhum”, disse, defendendo transparência e aprofundamento das apurações.

Ao final, o parlamentar reforçou que a comparação com Epstein não tem caráter meramente retórico, mas busca alertar para a combinação entre poder econômico, influência social e conexões políticas. Na avaliação de Chico Alencar, o caso do Banco Master representa um teste para as instituições brasileiras quanto à capacidade de investigar, responsabilizar e esclarecer eventuais irregularidades em todas as esferas envolvidas.