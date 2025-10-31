“Claudio Castro é um incompetente”, diz Reimont

247 - O deputado federal Reimont (PT-RJ), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, afirmou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é “um incompetente” e responsável por “a maior chacina que o estado já viu”. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247, em meio às repercussões da operação policial no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio.

De acordo com informações, a ação envolveu cerca de 2.500 agentes das polícias Civil e Militar e resultou em pelo menos 124 mortos, entre eles quatro policiais. Há dezenas de feridos e mais de 80 pessoas presas. Reimont alertou que o número de vítimas pode ser muito maior: “Temo e tremo em dizer que nós podemos chegar a mais de 150 mortos nesta maior tragédia de chacinas que se sucedem”.

Durante a entrevista, o deputado não poupou críticas ao governador fluminense. “O governador Cláudio Castro é um incompetente e, na verdade, esta ação desastrosa da polícia no Rio de Janeiro se tornou uma das maiores covardias da história recente”, afirmou. Segundo Reimont, o episódio é “uma demonstração do despreparo do governo estadual e de sua insensibilidade com as comunidades pobres”.

O parlamentar também defendeu a necessidade de uma apuração rigorosa e de atuação direta do governo federal. “Estamos pedindo à ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que vá ao Rio de Janeiro com a comissão para uma atuação em loco”, disse. Reimont acrescentou que sua equipe enviou representantes às comunidades afetadas e está organizando uma diligência emergencial da Comissão de Direitos Humanos.

O deputado afirmou ainda que a postura de Cláudio Castro é política e eleitoreira. “Cláudio Castro faz, infelizmente, do sangue das pessoas do Complexo da Penha e do Alemão um palanque eleitoral”, declarou. Ele criticou também a narrativa do governador de que a operação foi “vitoriosa”: “Isso é típico de quem não se importa em ter as mãos sujas de sangue com o sangue das comunidades do Rio de Janeiro”.

Reimont lembrou que quatro das cinco maiores chacinas do estado ocorreram durante o governo de Cláudio Castro. “Um governo que chama de exitosa uma operação dessa natureza já se desqualifica por si mesmo”, afirmou.

As comunidades do Complexo da Penha e do Alemão permanecem em clima de tensão, com relatos de confrontos armados e operações contínuas. Enquanto isso, o governo federal analisa as medidas que poderão ser adotadas para garantir assistência às famílias das vítimas e apurar as responsabilidades do governo estadual. Assista: