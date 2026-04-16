“Denunciei Ramagem aos EUA e a esquerda precisa reagir nas redes”, diz Thiago dos Reis

247 - Thiago dos Reis afirmou que denunciou Alexandre Ramagem às autoridades migratórias dos Estados Unidos e voltou a defender mudanças profundas na comunicação digital do campo progressista. Em entrevista, o influenciador também relacionou sua atuação política a episódios de perseguição que diz ter sofrido no Brasil e avaliou os desafios da disputa política nas redes sociais.

As declarações foram dadas em entrevista à TV 247, na qual Thiago detalhou o processo que o levou a encaminhar uma denúncia ao serviço de imigração norte-americano. Segundo ele, a iniciativa ocorreu após a divulgação de uma reportagem indicando que Ramagem vivia nos Estados Unidos em condições incompatíveis com sua renda declarada.

De acordo com o influenciador, a suspeita surgiu ao investigar o custo do imóvel onde o ex-diretor da Abin estaria morando. “Eu comecei a pesquisar, pesquisei quanto custa um aluguel lá”, afirmou. A partir daí, disse ter identificado o endereço e reunido informações para enviar ao órgão migratório dos EUA.

“Coloquei lá o endereço, anexei fotos do Ramagem”, relatou. Ele também explicou que utilizou ferramentas digitais para redigir a denúncia em inglês e adaptou o conteúdo para aumentar o impacto. “Tem que chamar a atenção dos caras”, disse, ao justificar a estratégia adotada.

Thiago vinculou a iniciativa ao histórico de tensões que afirma ter enfrentado durante o governo anterior. Segundo ele, em 2022, quando morava em Maceió, passou a perceber movimentações suspeitas ao redor de sua residência. “Vieram drones em casa, vieram carros da Polícia Federal”, declarou.

Ele afirmou ainda que houve tentativas de invasão de seus dispositivos. “Tentaram hackear meu WhatsApp e o meu computador”, disse. Posteriormente, associou esses episódios ao escândalo da chamada “Abin paralela”.

Diante desse cenário, Thiago decidiu deixar o Brasil. A saída ocorreu em março de 2022, em meio ao que classificou como risco crescente. “Eu falei: ‘Não vou ficar aqui no Brasil’”, afirmou. Segundo ele, havia receio de sofrer perseguição política ou até ser preso.

Atualmente vivendo no exterior, o influenciador mantém uma rotina itinerante ao lado da esposa. Ele afirmou já ter passado por países como Espanha, Polônia e México, e explicou que a mobilidade faz parte de sua trajetória desde antes de sua atuação política ganhar visibilidade.

Formação e trajetória

Thiago disse não ter concluído o ensino superior, embora tenha cursado jornalismo e marketing por períodos curtos. Ele afirmou ter desenvolvido suas habilidades de forma autodidata, principalmente por meio da internet, desde a adolescência.

“Aprendi programação, aprendi inglês, aprendi espanhol, tudo pela internet”, declarou. Ainda jovem, criou sites sobre temas diversos, como jogos e futebol, o que considera o início de sua experiência com comunicação digital.

Segundo ele, o interesse por política foi estimulado desde a infância. “Desde que eu tenho 5, 6 anos de idade, minha mãe já ficava falando de política para mim”, relatou.

Atuação política e redes sociais

O influenciador também relembrou a criação do projeto Plantão Brasil e explicou que decidiu aparecer publicamente após a posse de Jair Bolsonaro. “Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu falei: ‘Não, eu tenho que aparecer’”, afirmou.

Desde então, passou a produzir conteúdo político e a realizar ações presenciais. Entre elas, destacou campanhas com outdoors e carros de som em diversas cidades do país, financiadas com recursos próprios e contribuições de apoiadores.

“A gente colocou o carro de som em mais de 140 cidades do Brasil”, disse.

Pré-candidatura e planos

Thiago confirmou que é pré-candidato a deputado federal pelo PT em São Paulo. Segundo ele, a entrada na política institucional permitirá ampliar sua atuação e fortalecer o enfrentamento à extrema direita.

“Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo”, afirmou. Ele também declarou que pretende usar a estrutura parlamentar para impulsionar a comunicação digital de outros políticos progressistas.

“Eu vou tentar falar com os outros parlamentares e ensinar as assessorias deles”, disse, ao defender maior investimento em estratégias de redes sociais.

Críticas à comunicação do governo

Um dos principais pontos da entrevista foi a crítica à comunicação do governo federal. Para Thiago, há uma desconexão entre as ações do governo e a forma como elas são apresentadas ao público.

“O Lula não faz uma comunicação de rede social”, afirmou. Segundo ele, o formato dos conteúdos publicados não é adequado ao comportamento dos usuários nas plataformas digitais.

Ele explicou que a dinâmica das redes exige objetividade e ritmo acelerado. “Na primeira pausa de meio segundo, a pessoa já arrasta para cima”, disse, ao comentar a dificuldade de retenção de audiência.

Na avaliação do influenciador, a falta de estratégia digital prejudica a popularidade do governo, mesmo diante de resultados positivos em áreas como economia e emprego. Para ele, a comunicação é determinante para consolidar apoio político.

“Não adianta você fazer e a pessoa não saber”, afirmou.

Thiago também defendeu que a esquerda mantenha mobilização constante e adote práticas mais agressivas na disputa narrativa. Segundo ele, a extrema direita mantém sua base engajada de forma permanente, o que amplia seu alcance nas redes.

Ao final, reiterou que a comunicação digital será um dos fatores centrais nas próximas eleições e que o campo progressista precisa se adaptar rapidamente a essa realidade para competir em igualdade de condições.