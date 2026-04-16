Eduardo Bolsonaro agradece a Trump por soltura de Ramagem nos EUA

247 – O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela soltura do deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL), que deixou um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), em Orlando. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles nesta quarta-feira, 15 de abril.

Em manifestação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro exaltou Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e também o secretário de Estado, Marco Rubio, ao comentar a liberação de Ramagem. Em sua publicação, ele classificou o ex-parlamentar como um “verdadeiro herói nacional” e defendeu que ele permaneça em território norte-americano.

“Agradeço principalmente ao presidente Donald Trump e ao secretário (Marco) Rubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional, que, mesmo perseguido, não se abate. Ramagem merece asilo na terra da liberdade ao lado de sua brava esposa — incansável pela sua liberdade — e de suas lindas filhas”, escreveu Eduardo.

A declaração foi dada após a saída de Ramagem do centro de detenção do ICE, onde ele havia sido mantido desde a última segunda-feira, 13 de abril, por questões migratórias. Segundo a publicação, ele perdeu o passaporte diplomático depois de ter o mandato cassado pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2025.

Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro de 2025, quando deixou o Brasil em meio ao julgamento da trama golpista. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal o condenou a 16 anos de prisão. As investigações apontam que ele saiu do país pela fronteira com a Guiana, em Bonfim, Roraima, e seguiu para os Estados Unidos, onde chegou em 11 de setembro.

Desde então, passou a viver no país com a esposa e os filhos. O pedido de extradição foi formalizado pelo Ministério da Justiça em 30 de dezembro de 2025 e encaminhado ao governo norte-americano.

Trajetória de Ramagem

Delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem comandou a Agência Brasileira de Inteligência entre 2019 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele ganhou projeção nacional ao atuar na segurança do então candidato bolsonarista nas eleições de 2018.

Posteriormente, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022. Em dezembro do ano passado, no entanto, teve o mandato cassado após condenação do Supremo Tribunal Federal por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

A soltura de Ramagem nos Estados Unidos ocorre em meio à repercussão política e diplomática do caso, uma vez que o ex-parlamentar é alvo de condenação no Brasil e teve sua extradição solicitada formalmente às autoridades norte-americanas. A manifestação de Eduardo Bolsonaro reforça a tentativa de setores bolsonaristas de transformar o episódio em narrativa de perseguição política, apesar da condenação já imposta pela Justiça brasileira.