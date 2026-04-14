Brasil articula relatório para acelerar deportação de Ramagem

247 - Autoridades brasileiras elaboram um dossiê com documentos e informações para agilizar o envio de Alexandre Ramagem de volta ao País após sua detenção por agentes de imigração nos Estados Unidos. A iniciativa busca acelerar o processo de deportação do ex-deputado, que se encontra sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A informação foi divulgada pelo Portal G1 nesta terça-feira (14).

O material reunido pelo governo brasileiro será encaminhado ao Enforcement and Removal Operations (ERO), setor responsável por executar prisões e deportações de pessoas que descumprem as leis migratórias no território norte-americano.

O objetivo das autoridades brasileiras envolve impedir que Ramagem consiga obter asilo político. O ex-parlamentar já apresentou esse pedido às autoridades dos Estados Unidos, mas investigadores brasileiros destacam que há um mandado de prisão em aberto no Brasil, além de risco concreto de fuga.

Integrantes da apuração também alertam para um possível obstáculo no processo. Caso Ramagem consiga liberdade mediante pagamento de fiança, o ICE não poderá detê-lo novamente, o que pode dificultar a deportação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a 16 anos de prisão no inquérito que investiga a trama golpista. Apesar disso, a prisão em território norte-americano ocorreu por questões ligadas à imigração.

Ramagem deixou o Brasil em setembro do ano passado ao atravessar a fronteira por Roraima e seguir de carro até a Guiana, em uma saída considerada clandestina pelas autoridades. Desde então, ele permaneceu nos Estados Unidos, onde foi localizado e detido pelas autoridades migratórias.