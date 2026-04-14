EUA divulgam foto de Ramagem após prisão pelo ICE

247 - A foto de Alexandre Ramagem após sua prisão nos Estados Unidos foi divulgada por autoridades do condado de Orange County, na Flórida. O ex-deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), aparece em registro oficial após ser detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) e permanece sob custódia por questões migratórias.

O registro inclui a chamada “mugshot”, imagem padrão de detenção, e confirma que Ramagem está sob retenção administrativa ligada à imigração, sem detalhamento de acusações criminais no sistema local até o momento.

Na imagem divulgada, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) aparece vestindo um casaco de capuz verde. O registro foi incluído no banco de dados do estado da Flórida após sua detenção, ocorrida na segunda-feira.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão resultou de cooperação internacional entre autoridades brasileiras e americanas. Em nota, o órgão afirmou: “A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito”.

Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão no processo que investigou a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele deixou o país em 2022 e passou a viver em Miami, antes da decretação de sua prisão, sendo considerado foragido da Justiça brasileira.

Há versões distintas sobre as circunstâncias imediatas da detenção. O influenciador Paulo Figueiredo afirmou que o ex-deputado teria sido inicialmente abordado por uma infração leve de trânsito antes de ser encaminhado ao ICE. Já as autoridades americanas registram a custódia sob a classificação de “immigration hold”, sem detalhar outros elementos.

O caso ocorre em meio a um contexto de endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, e aumento das ações do ICE, que vêm sendo alvo de críticas no país.

Além da condenação judicial, Ramagem também teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, por decisão administrativa da Mesa Diretora. À época, ele contestou o procedimento, alegando que o tema deveria ser submetido ao plenário.

O ex-diretor da Abin deixou o Brasil pela fronteira com a Guiana antes de seguir para os Estados Unidos, onde passou a residir com a família. O processo aberto após sua detenção pode resultar em sua expulsão do território americano, o que poderia levar à sua devolução ao Brasil para cumprimento da pena.