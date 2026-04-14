Dandara Tonantzin encaminha ofício ao STF solicitando extradição de Alexandre Ramagem

247 - A deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a adoção de medidas para viabilizar a extradição do ex-deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ), preso nos Estados Unidos. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. Ramagem foi condenado a 16 anos de detenção pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.

“Alexandre Ramagem tropeçou na própria trama golpista. Agora que ele foi preso pela milícia de Trump, queremos a extradição dele para garantir que os crimes cometidos contra a democracia brasileira não fiquem impunes. Essa é uma medida necessária para reafirmar que ninguém está acima da lei. Não podemos permitir que a fuga internacional se transforme em estratégia de impunidade. Defender a extradição é defender o Brasil”, afirmou a parlamentar.

Pedido de extradição

De acordo com o documento, a extradição de Ramagem já foi formalmente solicitada aos Estados Unidos. A deputada argumenta que a prisão do ex-deputado, em território estadunidense, reforça a necessidade de acelerar os procedimentos institucionais para sua transferência.

O texto ressalta que a extradição é um mecanismo de cooperação jurídica internacional que permite a um país solicitar a entrega de pessoas investigadas ou condenadas, com o objetivo de garantir o cumprimento de decisões judiciais.

Defesa da aplicação da lei

No ofício, Dandara afirma que permitir que a saída do país impeça a execução de decisões judiciais “equivaleria a premiar a evasão, enfraquecer a soberania jurisdicional brasileira e abalar a confiança nas instituições”.

A deputada solicitou, ainda, que o STF dê prioridade ao caso e promova a atuação conjunta de diferentes órgãos, como Ministério da Justiça, Itamaraty e Polícia Federal. O documento também pede acompanhamento permanente junto às autoridades estrangeiras para garantir a conclusão do processo de extradição em menor prazo.