Ramagem deixa centro de detenção do ICE nos EUA após prisão

247 - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) deixou, nesta quarta-feira (15), o centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, nos Estados Unidos, após ter sido preso por "questões migratórias". A liberação ocorre em meio a um processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro.

Ramagem havia sido detido na segunda-feira (13), também em Orlando, e encaminhado a uma unidade do ICE. A prisão ocorreu após ele perder o passaporte diplomático, consequência da cassação de seu mandato pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2025.

O ex-parlamentar está nos Estados Unidos desde setembro de 2025, após deixar o Brasil em meio ao julgamento que o condenou no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em uma trama golpista. A Corte fixou pena de 16 anos de prisão, e o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão no mesmo dia em que proferiu voto pela condenação.

As investigações da Polícia Federal indicam que Ramagem saiu do país pela fronteira com a Guiana, na região de Bonfim (RR). De acordo com os investigadores, ele atravessou a divisa terrestre — separada por um rio — e, já em território guianense, embarcou para Miami. Há registro de sua entrada nos Estados Unidos em 11 de setembro.

Em 30 de dezembro de 2025, o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição à Embaixada do Brasil em Washington, que encaminhou a documentação ao Departamento de Estado norte-americano. O processo segue em tramitação.

Delegado da Polícia Federal, Ramagem presidiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entre julho de 2019 e março de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. Ele ganhou projeção ao atuar na segurança do então candidato à Presidência nas eleições de 2018.

Em 2020, chegou a ser indicado por Bolsonaro para o comando da Polícia Federal, mas a nomeação foi suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, foram levadas em conta declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que apontou tentativa de interferência política na corporação.

Eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022, com cerca de 59 mil votos, Ramagem disputou a Prefeitura da capital fluminense em 2024, ficando em segundo lugar com 30,81% dos votos. A cassação de seu mandato ocorreu após a condenação pelo STF.