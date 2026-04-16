Esposa de Ramagem divulga reencontro familiar após saída de centro de detenção nos EUA

247 – A esposa do ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que ele chega em casa após deixar um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, nos Estados Unidos. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.

Nas imagens, registradas na quarta-feira (15), Rebeca e as filhas do casal correm em direção a Ramagem, que acaba de deixar a unidade de detenção. Em seguida, a família se abraça, marcando o reencontro após dias de tensão.

➡️ Esposa compartilha chegada de Ramagem em casa após soltura nos EUA



🤳 rebecaramagem pic.twitter.com/7kHwhVP24T — Metrópoles (@Metropoles) April 16, 2026

Na legenda da publicação, Rebeca descreveu o momento como um alívio após um período difícil vivido pela família. “Seguimos acreditando que a justiça, no tempo certo, será feita. Porque aquilo que é verdadeiro não se apaga, e aquilo que é justo sempre encontra o seu caminho”, escreveu.

Detenção nos Estados Unidos

Alexandre Ramagem havia sido detido na segunda-feira (13), também em Orlando, por agentes do ICE, em decorrência de problemas relacionados à sua situação migratória. Ele foi encaminhado a um centro de detenção e permaneceu sob custódia até sua liberação.

A situação migratória irregular ocorreu após Ramagem perder o passaporte diplomático, consequência direta da cassação de seu mandato como deputado federal, ocorrida em dezembro de 2025 pelo Congresso Nacional.

Condenação e fuga do Brasil

O ex-parlamentar está nos Estados Unidos desde setembro de 2025. Sua permanência fora do país ocorre no contexto do julgamento relacionado à trama golpista, no qual foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão.

A saída do Brasil se deu durante o andamento desse processo judicial, o que intensificou a gravidade do caso e gerou forte repercussão política e jurídica. A condenação está relacionada à tentativa de ruptura institucional, considerada um dos episódios mais graves contra a democracia brasileira recente.

Repercussão e contexto político

O caso de Ramagem se insere em um cenário mais amplo de responsabilização de agentes envolvidos em ações contra o Estado democrático de direito. A condenação pelo STF e a posterior permanência no exterior colocam o episódio no centro do debate sobre justiça, impunidade e cooperação internacional.

A divulgação do vídeo pela família, com tom emocional e de esperança, contrasta com a gravidade das acusações e da condenação judicial, que seguem sendo um dos principais elementos do caso.