TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Entrevistas

      Enio Verri e Zeca Dirceu serão os nomes do PT-PR para o Senado

      Deputado Zeca Dirceu afirmou ainda, em entrevista à TV 247, que a composição do Congresso precisa mudar. Assista

      Zeca Dirceu e Enio Verri (Foto: Ag. Câmara)

      247 - O diretor-geral nacional da Itaipu, Enio Verri, e o deputado federal Zeca Dirceu serão os candidatos do partido ao Senado pelo estado nas próximas eleições.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Zeca Dirceu disse, em entrevista à TV 247, que ficou satisfeito com a decisão do PT paranaense, formalizada mais cedo esta semana em resolução oficial do diretório estadual do partido. 

      “Coloco meu nome como pré-candidato a uma vaga no Senado à disposição, e estou feliz com a aprovação da direção estadual do documento de tática eleitoral que coloca o meu nome e o do Enio Verri como os candidatos do PT ao Senado pelo Paraná”, disse o parlamentar. 

      De acordo com a resolução, Verri é confirmado como pré-candidato e, caso surja a possibilidade de uma segunda vaga, o nome de Zeca concorrerá. Assista: 

      Artigos Relacionados

      Tags