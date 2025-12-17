Enio Verri e Zeca Dirceu serão os nomes do PT-PR para o Senado

247 - O diretor-geral nacional da Itaipu, Enio Verri, e o deputado federal Zeca Dirceu serão os candidatos do partido ao Senado pelo estado nas próximas eleições.

Zeca Dirceu disse, em entrevista à TV 247, que ficou satisfeito com a decisão do PT paranaense, formalizada mais cedo esta semana em resolução oficial do diretório estadual do partido.

“Coloco meu nome como pré-candidato a uma vaga no Senado à disposição, e estou feliz com a aprovação da direção estadual do documento de tática eleitoral que coloca o meu nome e o do Enio Verri como os candidatos do PT ao Senado pelo Paraná”, disse o parlamentar.

De acordo com a resolução, Verri é confirmado como pré-candidato e, caso surja a possibilidade de uma segunda vaga, o nome de Zeca concorrerá. Assista: