Flavio Serafini: Cláudio Castro fora do poder no RJ impacta cenário político nacional

247 - A retirada do grupo político de Cláudio Castro do governo do Rio de Janeiro pode provocar efeitos diretos no cenário político nacional, com impacto nas eleições presidenciais e na correlação de forças no Sudeste, segundo avaliação do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ).

Em entrevista ao programa Bom Dia 247, Serafini afirmou que a saída desse grupo do poder tende a reorganizar alianças políticas e reduzir a influência econômica exercida em processos eleitorais. Segundo ele, “essas definições no Rio de Janeiro, elas podem ter uma repercussão nacional”.

O parlamentar destacou que o afastamento do grupo ligado ao ex-governador ocorreu após decisões da Justiça Eleitoral e deve repercutir na disputa política mais ampla. “A gente tira esse grupo com todos os esquemas que eles montaram para se favorecer nas vésperas desse processo eleitoral, além de fazer justiça, eles foram cassados pela justiça eleitoral, então eles têm que sair do poder”, declarou.

Na avaliação de Serafini, a mudança no comando do estado pode alterar o comportamento das lideranças locais. “A minha estimativa é de que esses caras fora do poder, prefeitos, outros parlamentares, possam mudar de lado”, afirmou. Ele também ressaltou que a perda de controle da máquina pública reduz a capacidade de influência eleitoral: “Além do poder econômico, que eles não vão poder abusar como abusaram na eleição passada, a gente ganha tração para construir uma maioria aqui”.

O deputado relacionou o cenário fluminense à disputa presidencial, destacando a importância estratégica da região Sudeste. “É muito importante que o presidente Lula ganhe no Sudeste pra gente ganhar essa eleição, que não vai ser fácil, porque o conservadorismo e a mobilização dessa extrema direita continuam com muita força no Brasil”, disse.

Serafini ainda apontou que a reorganização política no Rio pode contribuir para a formação de uma base eleitoral mais favorável ao governo federal. “Estamos trabalhando muito, discutindo, mantendo a nossa combatividade, mas ao mesmo tempo com toda a responsabilidade que significa a gente conseguir tirar esses caras do poder aqui no Rio de Janeiro agora pra gente vencer essa eleição aqui e conseguir fazer uma maioria do presidente Lula no Brasil”, afirmou.

Para o parlamentar, o processo em curso no estado ultrapassa os limites locais e se conecta diretamente com a disputa nacional, tanto na recomposição de alianças quanto na redução da influência de grupos políticos associados ao governo anterior.