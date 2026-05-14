Glauber Braga: “temos que ter uma ação de ruptura no Rio de Janeiro”

247 - Em entrevista ao programa Bom Dia 247, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou que o Rio de Janeiro precisa de uma profunda renovação política e defendeu o surgimento de candidaturas capazes de romper com os grupos tradicionais que dominam o estado há décadas.

“Nós temos que ter uma ação de ruptura no estado do Rio de Janeiro”, declarou o parlamentar. Segundo ele, a crise fluminense não pode ser compreendida apenas como resultado de erros administrativos recentes, mas sim como consequência de estruturas políticas consolidadas ao longo dos anos.

Glauber criticou setores da direita e da extrema direita que, segundo sua avaliação, seguem influentes no estado mesmo diante das sucessivas denúncias envolvendo o governo de Cláudio Castro. Para o deputado, parte desses grupos está distribuída entre diferentes candidaturas ao governo fluminense.

“Essas estruturas políticas apodrecidas continuam se reorganizando para permanecer no poder”, afirmou.

Durante a entrevista, o parlamentar também defendeu eleições diretas para definir os rumos do estado, em meio à crise institucional no governo do Rio. Glauber afirmou que a população precisa ser ouvida e rejeitou soluções construídas apenas no âmbito judicial ou institucional.

“Perigoso é não ouvir o povo”, disse. “Quem tem que decidir o futuro do Rio de Janeiro é a população do estado.”

O deputado reconheceu que medidas adotadas pelo comando interino do Executivo estadual podem contribuir para desmontar esquemas herdados da gestão Cláudio Castro, mas alertou contra a ideia de transformar soluções provisórias em projetos políticos permanentes.

“Eu não vejo com ilusão o que está acontecendo”, afirmou. “Se há uma limpeza nos esquemas do governo anterior, ela precisa acontecer. Mas isso não substitui a soberania popular.”

Críticas à esquerda e defesa de um novo projeto político

Na entrevista, Glauber também fez autocrítica ao campo progressista e afirmou que parte da esquerda falhou ao não demonstrar diferenças claras em relação aos setores conservadores que comandaram o Rio nos últimos anos.

“Se nós não apresentarmos uma alternativa claramente diferente, não podemos responsabilizar o povo pelas escolhas eleitorais”, afirmou.

O deputado citou o legado de Leonel Brizola como referência de um projeto popular para o estado, destacando políticas públicas como os Cieps e a educação integral. Em contraposição, criticou o atual cenário de violência e precarização dos serviços públicos.

“Brizola mostrou que era possível governar com um projeto conectado ao povo”, declarou.

Glauber confirmou ainda que será candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, embora tenha defendido internamente uma candidatura mais combativa ao governo estadual dentro do PSOL. Segundo ele, seguirá participando do debate sobre o futuro político do Rio durante a campanha.

Ao longo da entrevista, o parlamentar insistiu que o estado vive um momento decisivo. “Se nós queremos um Rio diferente, as articulações políticas também precisam ser diferentes”, afirmou.