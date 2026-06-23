Liana Cirne Lins: “Existe um risco real de intervenção dos EUA nas eleições brasileiras”

247 - A professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e vereadora do Recife, Liana Cirne Lins, alertou para o que considera ser um risco concreto de interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia 247, ao comentar o cenário político internacional e seus possíveis reflexos sobre a democracia brasileira.

Segundo a jurista, recentes manifestações do presidente norte-americano Donald Trump sobre o Brasil devem ser encaradas com preocupação. Ela citou declarações em que Trump classificou o Brasil como um país “perigoso” e se referiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva de forma crítica como sinais de uma postura que, em sua avaliação, desconsidera a soberania brasileira.

“Existe um risco real de intervenção dos EUA nas eleições brasileiras”, afirmou. “Isso não é teoria da conspiração. Existe um risco real de intervenção estadunidense porque a visão de Trump é a de que o resto do mundo é colônia. Ele não trata o Brasil como um país soberano.”

Para Liana, o contexto exige vigilância por parte das instituições democráticas e da sociedade. Ela argumenta que a influência de potências estrangeiras sobre processos políticos de outros países é um fenômeno historicamente documentado e que o Brasil não pode ignorar sinais que indiquem tentativas de ingerência externa.

A professora também destacou a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Segundo ela, o parlamentar tem mantido uma agenda de articulações políticas junto a setores conservadores norte-americanos e realizado críticas frequentes às instituições brasileiras, o que reforça as preocupações sobre possíveis tentativas de influência externa.

“A gente não sabe se os Estados Unidos vão intervir nas nossas eleições, mas há indícios preocupantes de que existe essa intenção. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Brasil e contra a soberania brasileira de forma ininterrupta”, declarou.

Na avaliação de Liana, a defesa da autonomia nacional passa pela preservação da independência das instituições eleitorais e do sistema democrático brasileiro. Por isso, ela considera fundamental acompanhar atentamente os movimentos políticos internacionais que possam afetar o debate público e o ambiente eleitoral no país.

“Precisamos ficar muito atentos a esse cenário eleitoral”, enfatizou. “A soberania brasileira e a capacidade do povo de decidir seu próprio destino sem interferências externas precisam ser preservadas.”

As declarações da jurista ocorrem em meio ao aumento das tensões entre setores da direita brasileira e autoridades do Judiciário, tema que também tem repercutido nos Estados Unidos. Para Liana Cirne Lins, esse contexto reforça a necessidade de atenção permanente para garantir que as eleições brasileiras transcorram de forma livre, soberana e sem qualquer tipo de influência estrangeira.