      'Lula é vital para conter o avanço da direita associada ao imperialismo', diz Breno Altman

      Jornalista critica em entrevista à TV 247 a pressão de Trump sobre processos políticos dos países da América Latina. Assista

      247 - O jornalista Breno Altman afirmou, em entrevista à TV 247, que a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 é um fator decisivo para enfrentar o avanço das forças de extrema direita na América do Sul e conter o que descreveu como uma ofensiva articulada, capitaneada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

      As análises surgem na esteira da eleição de José Antonio Kast, classificado por críticos como um pinochetista, no Chile. Altman descreveu o quadro de recuo de governos progressistas na região após um ciclo de vitórias que, segundo ele, chegou a reunir sob administrações de esquerda as maiores economias latino-americanas.

      “Há um ano e meio atrás, os seis principais países da América Latina estavam sob governos de esquerda”, disse. "Contudo, chegamos a 2025, no final do ano, e perdeu-se a Argentina, perdeu-se o Chile”, além de mencionar resultados eleitorais em outros países da região, como a Bolívia.

      Ao tratar do cenário brasileiro, ele sustentou que a eleição de 2026 terá caráter definidor para o reposicionamento do país no tabuleiro regional e para a capacidade de reação diante da ofensiva conservadora.

      “O Brasil viverá uma batalha decisiva no ano que vem”, afirmou. Para ele, o resultado definirá se o país permanecerá sob um governo de esquerda ou migrará para um campo alinhado às forças conservadoras. “A reeleição do presidente Lula é decisiva para deter ofensiva conservadora, a ofensiva imperialista na América do Sul”, frisou. Assista:

