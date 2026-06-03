Mesmo com desgaste político, Flávio Bolsonaro segue competitivo, avalia Pedro Costa Júnior

247 - Apesar das sucessivas controvérsias envolvendo o bolsonarismo e dos desgastes acumulados nos últimos anos e do escândalo relacionado ao Banco Master, Flávio Bolsonaro continua sendo um nome competitivo no campo da direita brasileira. A avaliação é do cientista político Pedro Costa Jr., que analisou o cenário político nacional e internacional em entrevista ao programa Boa Noite 247, da TV 247.

Segundo Costa Jr., a permanência da força eleitoral do bolsonarismo está diretamente ligada à profunda transformação do ambiente político brasileiro e latino-americano, marcado por uma polarização cada vez mais intensa. Na sua visão, a antiga direita tradicional perdeu capacidade de mobilização popular, abrindo espaço para a consolidação de lideranças e movimentos identificados com a extrema direita.

Para o cientista político, esse fenômeno ajuda a explicar por que figuras associadas ao bolsonarismo seguem competitivas mesmo diante de escândalos e episódios que, em outros momentos históricos, poderiam comprometer de forma mais severa suas perspectivas eleitorais. “Hoje não existe mais aquela direita conservadora tradicional capaz de vencer eleições. O que cresce é a extrema direita. É por isso que, mesmo diante de escândalos e desgastes, nomes ligados ao bolsonarismo continuam competitivos”, afirmou.

Ao longo da entrevista, Costa Jr. dedicou atenção especial às relações entre a família Bolsonaro e setores do governo de Donald Trump. Para ele, os recentes episódios envolvendo autoridades norte-americanas demonstram que o Brasil já está no centro de uma disputa geopolítica mais ampla, impulsionada por interesses estratégicos dos Estados Unidos na América Latina.

O cientista político considera que declarações de integrantes do governo norte-americano, especialmente do secretário de Estado Marco Rubio, revelam uma disposição crescente de influenciar os rumos políticos da região. Segundo ele, a inclusão do Brasil em discursos que classificam determinados países latino-americanos como obstáculos aos interesses de Washington representa um sinal preocupante de interferência externa.

“Será que o Trump vai intervir nas eleições do Brasil? Todos já sabemos a resposta. Ele já está intervindo”, declarou.

Na avaliação de Costa Jr., essa movimentação está ligada à nova estratégia da política externa norte-americana, que passou a enxergar a América Latina como área prioritária de disputa diante do avanço da influência chinesa no continente. Ele lembrou que autoridades dos Estados Unidos têm defendido abertamente a necessidade de recuperar espaço geopolítico na região, considerada historicamente como esfera de influência de Washington.

Dentro desse contexto, o analista vê Marco Rubio como uma das figuras mais influentes da atual política externa norte-americana para a América Latina. Filho de imigrantes cubanos e representante de uma ala mais ideológica do Partido Republicano, Rubio seria, segundo Costa Jr., um dos principais articuladores de uma agenda voltada para o enfrentamento de governos progressistas na região.

Ao mesmo tempo, o cientista político observou que existe uma disputa interna no próprio universo trumpista. De um lado estaria o vice-presidente J.D. Vance, representante de uma nova geração do conservadorismo norte-americano; de outro, Rubio, identificado com uma tradição mais intervencionista da política externa dos Estados Unidos. Essa disputa, segundo ele, poderá influenciar diretamente o relacionamento de Washington com o Brasil nos próximos anos.

Pedro Costa Jr. também avaliou os impactos políticos das recentes tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos e o Brasil. Embora tenha destacado que parte das medidas anunciadas ainda esteja em fase de discussão e não represente sanções definitivas, ele considera que o simples debate sobre possíveis restrições econômicas já produz efeitos políticos relevantes.

Nesse cenário, o Pix aparece como um dos temas mais sensíveis. O cientista político observou que o sistema de pagamentos instantâneos alcançou um nível de aprovação popular raramente visto em políticas públicas recentes. Por isso, qualquer movimento que seja interpretado pela população como ameaça ao seu funcionamento tende a gerar forte reação social e política.

“Mexer com o Pix é algo extremamente sensível. Hoje ele possui uma popularidade enorme entre os brasileiros. Quem antes reivindicava a paternidade do sistema corre o risco de ser identificado como seu adversário”, afirmou.

Costa Jr. argumentou ainda que a defesa da soberania nacional diante das pressões externas contribuiu para fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a postura adotada pelo governo brasileiro nas disputas diplomáticas recentes permitiu que Lula recuperasse parte de seu protagonismo político ao associar sua imagem à defesa dos interesses nacionais.

Para o cientista político, a tendência é que a polarização continue dominando o debate público brasileiro e latino-americano nos próximos anos. Em sua avaliação, as disputas eleitorais tendem cada vez mais a opor projetos antagônicos de sociedade, reduzindo o espaço para forças moderadas e ampliando a influência de lideranças identificadas tanto com a esquerda quanto com a extrema direita.

Nesse contexto, concluiu, o Brasil deverá permanecer no centro das disputas geopolíticas e ideológicas que atravessam o continente. “Essa intervenção já está acontecendo. A questão agora é compreender qual será sua intensidade e quais serão seus efeitos sobre o processo político brasileiro”, afirmou.