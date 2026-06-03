Apelido 'TariFlávio' ganha o mundo e é citado até no Financial Times

247 - O apelido "TariFlávio", criado nas redes sociais para relacionar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às tarifas propostas pelo governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, ultrapassou as fronteiras do debate político nacional e chegou à imprensa internacional. O termo foi mencionado pelo jornal britânico Financial Times em reportagem publicada nesta quarta-feira (3), sobre os impactos políticos da nova ofensiva comercial de Washington contra o Brasil.

Na reportagem, o jornal descreve o agravamento das tensões entre Brasília e Washington após encontros de Flávio Bolsonaro com Donald Trump e com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington. O periódico afirma que o governo estadunidense anunciou medidas contra as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho e, dias depois, divulgou a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

O Financial Times também registrou a reação de Lula, que acusou integrantes da família Bolsonaro de incentivarem interferências externas no processo político brasileiro. A publicação observou ainda que o governo estadunidense tem adotado uma série de gestos interpretados no Brasil como favoráveis à candidatura de Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro.

Origem do termo nas redes sociais

Antes de aparecer em um dos principais jornais econômicos do mundo, o apelido já havia se espalhado pelas redes sociais brasileiras. A expressão surgiu da combinação entre a palavra "tarifa" e o nome de Flávio Bolsonaro, passando a ser utilizada por críticos do bolsonarismo para associar o senador às medidas comerciais adotadas por Trump contra o Brasil.

O termo ganhou grande circulação em publicações no X, antigo Twitter, em meio às discussões sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros e sobre críticas direcionadas ao PIX. A expressão foi reproduzida em milhares de mensagens e se transformou em um dos principais símbolos da disputa política envolvendo as relações entre Brasil e Estados Unidos.