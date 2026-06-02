'Tariflávio', 'o PIX é nosso' e 'Bolsonaros inimigos do Brasil': as hashtags que dominaram as redes após o tarifaço dos EUA

247 - Hashtags críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e à família Bolsonaro ganharam força nas redes sociais após o anúncio da nova tarifa de 25% proposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo o jornal O Globo, parlamentares, dirigentes partidários e apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a relacionar a medida dos EUA às articulações políticas dos filhos de Jair Bolsonaro.

Nas plataformas digitais, expressões como "o PIX é nosso", "Tariflávio" e "Bolsonaros inimigos do Brasil" figuraram entre os assuntos mais comentados. A hashtag "o PIX é nosso", utilizada inicialmente em 2025 após o anúncio de investigações do governo estadunidense sobre o sistema brasileiro de transferências financeiras, voltou a circular com força depois de uma publicação do Partido dos Trabalhadores (PT) nesta terça-feira (2).

Já o termo "Tariflávio" foi difundido em publicações do vice-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e do secretário de Comunicação da legenda, Éden Valadares. Paralelamente, parlamentares e apoiadores governistas também compartilharam a expressão "Bolsonaros inimigos do Brasil".

Reações de parlamentares

Entre as manifestações registradas nas redes, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) relacionou a decisão do governo dos Estados Unidos às movimentações do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no exterior.

Ao comentar o tema, Gleisi afirmou que o Brasil "não pode e não vai ceder nada no PIX". Em seguida, acrescentou: "O PIX é nosso, veio para ficar e vamos defender essa conquista para o povo brasileiro". A parlamentar também classificou os bolsonaristas como "traidores da pátria, do povo brasileiro".