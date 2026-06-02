Trump elogia Flávio Bolsonaro em meio a ofensiva dos EUA contra o Pix

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta segunda-feira (2) uma fotografia ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e fez elogios ao parlamentar brasileiro poucos dias após um encontro realizado na Casa Branca. Na publicação, Trump classificou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como “um jovem inteligente que ama muito o seu país”.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. A manifestação do presidente norte-americano ocorre em um momento de crescente tensão entre Washington e Brasília, especialmente após a divulgação de um relatório do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) que questiona o Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central.

Ao compartilhar a imagem do encontro, Trump reforçou sua proximidade política com integrantes da família Bolsonaro, que nos últimos meses têm demonstrado apoio às iniciativas da Casa Branca em relação ao Brasil. O gesto também ocorre em meio à ofensiva do governo norte-americano contra políticas econômicas e regulatórias brasileiras.

Recentemente, os Estados Unidos colocaram o Pix no centro de uma disputa comercial. Em relatório divulgado pelo USTR, o governo Trump acusa o Brasil de favorecer o sistema público de pagamentos em detrimento de empresas privadas norte-americanas, como Visa, Mastercard e WhatsApp Pay. O documento abre caminho para possíveis medidas comerciais contra o país, incluindo a aplicação de tarifas sobre determinados produtos brasileiros.

Segundo o relatório, o Banco Central teria concedido tratamento preferencial ao Pix ao exigir sua oferta por instituições financeiras e ao determinar destaque semelhante ao de outros meios de pagamento nas plataformas bancárias. O USTR sustenta que o modelo brasileiro prejudicaria empresas americanas que atuam no mercado de pagamentos eletrônicos.

A iniciativa foi criticada por especialistas brasileiros. O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zahluth Bastos, afirmou que o sucesso do Pix decorre de sua eficiência e de seu caráter público. “O problema é que o PIX já é um sistema soberano, público e gratuito, que oferece uma alternativa a essas redes privadas, que geram muitos lucros, que são controlados pelos EUA”, declarou.

O economista também rejeitou a acusação de discriminação contra empresas estrangeiras. “O Pix não está impedindo a operação dos cartões. Ele compete, claro, oferecendo um bem público, gratuito e que funciona. Não existe nenhuma proibição de que um bem público não possa ser oferecido por um Estado soberano”, destacou.

A aproximação entre Trump e Flávio Bolsonaro acontece justamente enquanto setores ligados ao bolsonarismo manifestam apoio às pressões diplomáticas e comerciais exercidas pelo governo norte-americano contra o Brasil. A investigação dos Estados Unidos sobre supostas práticas comerciais brasileiras foi aberta em julho de 2025 e permanece em andamento.

Até o momento, Flávio Bolsonaro não comentou publicamente a publicação feita por Trump. A imagem, no entanto, reforça os laços políticos entre o senador e o presidente dos Estados Unidos, em um cenário marcado por disputas comerciais e divergências sobre temas estratégicos para a economia brasileira, como o Pix.