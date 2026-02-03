Miguel Nicolelis: "Não há nos EUA quem pare Trump"

247 - O médico, neurocientista e pesquisador brasileiro Miguel Nicolelis afirmou que os Estados Unidos atravessam um processo acelerado de corrosão institucional e que não existe, hoje, uma força política ou institucional capaz de conter Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, mecanismos apresentados historicamente como garantias de estabilidade democrática foram ultrapassados em curto espaço de tempo, sem que houvesse uma reação proporcional por parte das instituições ou da oposição.

As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247.

Ao analisar o cenário político norte-americano, Nicolelis destacou o que considera o elemento mais alarmante do momento atual: a ausência de resistência efetiva. “O que mais assusta é a falta de qualquer reação concreta, de qualquer oposição real. Os democratas no Congresso, na prática, não fazem diferença”, afirmou. Para ele, essa inação contribui para a consolidação de decisões que, em outros períodos, encontrariam barreiras institucionais mais sólidas.

Nicolelis lembrou que a democracia dos Estados Unidos sempre foi apresentada como um sistema protegido por freios e contrapesos. “Os americanos sempre se orgulharam de dizer que a democracia deles era muito segura porque existia um sistema de checks and balances”, disse. Em seguida, enumerou os pilares desse modelo: “a Suprema Corte, o Congresso como única instância capaz de aprovar despesas e autorizar guerras”. Na avaliação do pesquisador, porém, esse arranjo foi esvaziado: “Tudo isso foi atropelado em um período muito curto, de forma inacreditável, com uma profundidade que corroeu esses mecanismos”.

O neurocientista afirmou que a velocidade das mudanças surpreende inclusive pessoas experientes do meio acadêmico e político. “Quando converso com professores universitários e pessoas do mundo privado, ninguém consegue acreditar no que está acontecendo”, relatou. Segundo ele, há um sentimento generalizado de perplexidade diante do enfraquecimento das estruturas institucionais que, até recentemente, eram vistas como sólidas.

Em relatos pessoais, Nicolelis disse alertar amigos nos Estados Unidos sobre a gravidade da situação. “Eu digo: ‘Você está sendo ingênuo. Eu já vi esse filme e sei como ele termina. Isso está acontecendo agora’”, contou. Para o pesquisador, a dificuldade de reconhecer o processo em curso contribui para a ausência de uma resposta organizada e eficaz.

Ao sintetizar sua análise, Nicolelis foi categórico ao avaliar as possibilidades de contenção do atual governo. “Não há nos Estados Unidos quem pare Trump”, afirmou. Segundo ele, a combinação entre a fragilização dos freios institucionais e a falta de uma oposição atuante criou um ambiente em que decisões são tomadas sem o controle que, no passado, caracterizava o sistema político norte-americano.

Para o cientista, o problema central não se resume a episódios isolados, mas a um movimento estrutural que avança rapidamente. A seu ver, a erosão dos mecanismos de equilíbrio institucional, somada à ausência de resistência efetiva, define um cenário que marca uma inflexão profunda no funcionamento da democracia dos Estados Unidos.