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      “No Brasil não há alternativa. É Lula ou a barbárie”, diz Margarida Salomão

      A prefeita de Juiz de Fora destaca apoio de Lula na reconstrução do município após enchentes e afirma que reeleição do presidente é 'missão civilizatória'

      Presidente Lula exaltou a gestão de Margarida Salomão: "a melhor prefeita que Juiz de Fora já teve" (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), afirmou que a reeleição do presidente Lula em 2026 será decisiva para a defesa da democracia e da reconstrução social do país. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, a prefeita relacionou a atuação do governo federal durante a tragédia climática em Juiz de Fora ao papel estratégico de Lula diante do avanço da extrema direita. 

      “No Brasil não há alternativa. É ou Lula ou a barbárie”, disse a prefeita que relembrou as enchentes que devastaram Juiz de Fora em fevereiro deste ano e destacou o apoio imediato do governo federal à cidade. Segundo ela, Lula visitou o município logo após a calamidade e garantiu que as famílias atingidas não seriam abandonadas.

      “O presidente Lula nos visitou imediatamente e disse: ‘ninguém vai ficar para trás’”, resgatou.

      Margarida celebrou o início da entrega do primeiro lote de moradias do programa Compra Assistida para famílias que perderam suas casas durante as chuvas.

      “Hoje recebemos a primeira lista, o primeiro lote dos beneficiários da compra assistida. Isso é um avanço imenso, porque iniciamos a recomposição do direito à moradia dessas pessoas”, frisou.

      De acordo com a prefeita, as famílias contempladas poderão escolher imóveis de até R$ 200 mil, que serão adquiridos pela Caixa Econômica Federal. Ela também informou que recursos do PAC foram acelerados após a tragédia e estão sendo aplicados em obras estruturais de macrodrenagem e contenção

      “A calamidade acelerou a aplicação desses recursos, especialmente aqueles de macrodrenagem”, destaacou.

      A prefeita relatou que bairros inteiros da cidade foram destruídos e que parte da população precisará reconstruir não apenas suas casas, mas também suas relações sociais e comunitárias.

      “Tem bairros em Juiz de Fora inteiros que se tornaram inabitáveis e as pessoas vão ter que se mudar”, disse.

      “Missão civilizatória” e defesa da democracia

      Durante a entrevista, Margarida afirmou que a disputa política de 2026 vai além das diferenças partidárias e representa um confronto entre projetos antagônicos de país.

      “Para mim é absolutamente central, é uma missão civilizatória a reeleição do presidente Lula”, destacou.

      A prefeita também criticou a atuação de setores da grande mídia na cobertura do governo Lula. “A grande mídia está julgando de uma forma muito orgânica e muito violenta contra a reeleição do presidente Lula”, apontou.

      “No Brasil, você tem veículos que se tornaram entrelaçados de uma forma simbiótica com o mercado financeiro”, disse.

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