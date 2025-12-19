TV 247 logo
      Tony Garcia prevê prisão de Moro até junho e revela esquema de arapongagem na Vara da Lava Jato

      Empresário afirma, em entrevista à TV 247, que novas provas obtidas na 13ª Vara de Curitiba podem levar à condenação do ex-juiz parcial e hoje senador

      Tony Garcia e Sergio Moro (Foto: Reprodução/TV 247 | Roque de Sá/Agência Senado)

      247 - Tony Garcia, empresário e delator do ex-juiz da Lava Jato e atual senador Sergio Moro, afirmou em entrevista à TV 247 que acredita que o ex-magistrado pode ser preso até junho de 2026. Segundo ele, documentos e materiais apreendidos pela Polícia Federal nos arquivos do tribunal reforçam denúncias antigas sobre a existência de um esquema de escutas e gravações clandestinas envolvendo autoridades com prerrogativa de foro.

      Garcia disse que o caso não atinge apenas Moro, mas um grupo mais amplo ligado à chamada “República de Curitiba”, culminando na Lava Jato e nas perseguições políticas conduzidas de forma sistemática por Moro. 

      “Não vai só ele preso. Vai ele e a República de Curitiba inteira”, previu Tony Garcia, ao afirmar que o material revelado pela chamada “caixa amarela”, encontrada agora pela PF, seria apenas o início de uma trajetória que se resume a “alpinismo funcional, social e enriquecimento”.

      “O que apareceu é só a ponta do novelo. Agora vem o resto", afirmou Garcia. 

      Segundo Tony Garcia, Moro e integrantes do Ministério Público, em conluio com autoridades de inteligência estrangeiras, criaram uma “indústria de arapongagem” como estratégia de poder. 

      Gravações como a da festa da cueca, por exemplo, não teriam sido feitas para investigar crimes, mas para acumular material capaz de pressionar adversários e autoridades, segundo Tony Garcia: “Não era para ‘passar o país a limpo’. Era para guardar e ter poder — poder para chantagear". Assista: 

       

