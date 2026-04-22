"Trump está num processo de perda cognitiva", aponta Aroeira

247 - O cartunista Renato Aroeira afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta sinais de perda cognitiva e comportamento errático, em meio à condução da guerra contra o Irã. Durante participação na TV 247, ele destacou dúvidas sobre a capacidade de decisão do líder norte-americano e apontou impactos dessa postura no cenário internacional.

Segundo Aroeira, cresce o debate nos Estados Unidos sobre a lucidez de Trump. “A polêmica do momento lá é: afinal, esse ‘moço’ está no juízo perfeito? Ele está em si? Ele sabe o que está falando? É a grande polêmica do momento”, afirmou, acrescentando que até figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr., Secretário de Saúde, têm se manifestado sobre o tema.

Críticas à conduta e decisões

O cartunista fez duras críticas à atuação de Trump, classificando-o como “uma figura absolutamente desprezível, um pedófilo, um criminoso, um genocida, um assistente de genocida também, como um jogador que dá assistência para um gol”.

Aroeira também apontou que o comportamento do presidente norte-americano tem causado desorientação entre seus próprios aliados. “Ele está deixando até os próprios aliados confusos. A lógica do absurdo está funcionando tão bem que ninguém mais sabe o que fazer lá dentro”, disse.

Questionamentos sobre capacidade cognitiva

Na avaliação do cartunista, há indícios de deterioração cognitiva combinados com agravamento de condutas controversas. “Vou dizer que as duas coisas são verdadeiras: ele está num processo de perda da capacidade cognitiva e está também acelerando o mau-caratismo, a canalhice”, afirmou.

Ele mencionou ainda relatos que sugerem restrições internas ao acesso de Trump a informações sensíveis. “Há artigos que eu andei lendo e um deles diz que ele está sendo mantido à parte pela cúpula do exército do detalhamento [da guerra], porque ele é impulsivo, ele conta segredos”, disse, acrescentando que isso levanta dúvidas sobre a confiança dentro da própria estrutura de poder dos Estados Unidos.

Impacto internacional e desconfiança

Aroeira destacou que as ações do presidente geram apreensão global. “O resto do mundo não dorme tranquilo. Vejo aliados dele roendo as unhas na Europa. Ele confunde todo mundo, amigos, inimigos, adversários e gente que não conhece”, afirmou.

Por fim, o cartunista questionou a lógica por trás das decisões de Trump. “Não dá para acreditar muito na capacidade cognitiva do Trump. Não dá para acreditar no Trump, mas também não dá para acreditar na capacidade cognitiva dele de estar tomando decisões a partir de lógicas que a gente reconheça”, disse, acrescentando que, em sua avaliação, as decisões podem estar associadas a interesses financeiros.