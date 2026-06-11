Veneziano Vital do Rêgo: “Mais fatos graves ainda virão”

247 - O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia 247, que as investigações envolvendo o Banco Master ainda podem revelar novos fatos e ampliar o número de pessoas envolvidas no esquema que está sendo apurado pela Polícia Federal. Para o parlamentar, os desdobramentos do caso não devem se limitar aos nomes já conhecidos e podem alcançar diferentes esferas do poder público.

Segundo Veneziano, o escândalo produziu impactos que atingem diretamente a população brasileira, especialmente aposentados e fundos de previdência estaduais e municipais que realizaram investimentos ligados à instituição financeira. O senador destacou que grande parte da sociedade ainda não percebeu quem arca com os prejuízos decorrentes das operações investigadas.

“O povo brasileiro não se deu conta de quem está pagando essa conta. Somos todos nós que contribuímos com fundos utilizados para recompor perdas. São aposentados das previdências estaduais e municipais que fizeram aportes”, afirmou.

O parlamentar disse ter ficado surpreso com a dimensão do caso e classificou como necessário o aprofundamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Na avaliação dele, a credibilidade da instituição permite acreditar que novas informações continuarão surgindo ao longo das apurações.

Veneziano afirmou que subscreveu requerimentos para a criação de comissões parlamentares de inquérito sobre o tema no Congresso Nacional. Embora reconheça que uma CPI não substituiria o trabalho técnico realizado pelos órgãos de investigação, ele argumenta que o instrumento teria importância política ao ampliar o debate público sobre os fatos.

Para o senador, houve resistência dentro do Congresso à instalação de uma comissão parlamentar dedicada ao caso. Segundo ele, diferentes interesses políticos atuaram para impedir o avanço da proposta, especialmente após movimentações recentes ocorridas durante sessões do Congresso Nacional.

Sem antecipar julgamentos, Veneziano afirmou que os elementos já conhecidos indicam a existência de uma rede de relações que ultrapassa o sistema financeiro. Ele mencionou a possibilidade de envolvimento de integrantes do Congresso Nacional, do Banco Central e até de outras instituições da República.

“Não é razoável que tudo isso tenha acontecido sem que outras pessoas soubessem. Há situações que precisam ser esclarecidas”, declarou.

O senador também levantou questionamentos sobre decisões tomadas no âmbito do Banco Central durante a gestão anterior da instituição. Segundo ele, operações relacionadas ao Banco Master teriam recebido autorizações que anteriormente haviam sido negadas por administrações passadas do órgão regulador.

Apesar das suspeitas levantadas, Veneziano ressaltou que não defende condenações antecipadas. Para ele, cabe às investigações identificar responsabilidades e garantir o direito à ampla defesa dos envolvidos.

Ainda assim, o parlamentar demonstrou expectativa de que acordos de colaboração e novas diligências possam ampliar o alcance das apurações. “Eu creio profundamente que esse trabalho vai continuar e que novos fatos serão conhecidos”, afirmou.

Ao defender o aprofundamento das investigações, Veneziano argumentou que a responsabilização dos envolvidos é necessária para preservar a confiança nas instituições e esclarecer como operações de grande impacto financeiro conseguiram avançar sem a identificação prévia de irregularidades pelos órgãos responsáveis.