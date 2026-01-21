Atleta do PSG e esposa viram alvo de investigação por tráfico humano

Reuters - Promotores franceses estão investigando o zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Lucas Hernandez, e sua companheira por acusações de tráfico de pessoas e emprego ilegal, segundo informações do Ministério Público de Versalhes divulgadas nesta quarta-feira (21).

O casal negou qualquer irregularidade, alegou que agiu de boa-fé e com bondade, mas que foi manipulado.

A investigação trata de acusações de uma família colombiana de cinco pessoas que alega ter trabalhado em situação irregular com o casal entre setembro de 2024 e novembro de 2025, segundo a advogada dos imigrantes, Lola Dubois.

Os colombianos, que desempenhavam funções de babá e segurança, não tinham dias de folga e, por vezes, trabalhavam até 82 horas por semana, disse Dubois à Reuters.

Em um comunicado enviado à Reuters, Hernandez, campeão da Copa do Mundo de 2018, e sua companheira Victoria Triay negaram as acusações.

"Abrimos nossa casa e nossas vidas a pessoas que se apresentaram como amigas, que buscaram nossa bondade e por quem tínhamos um afeto genuíno", diz a nota.

"Compartilhamos nossas vidas com respeito e dignidade. Nós os ajudamos, os apoiamos e acreditamos neles quando nos disseram que estavam em processo de regularização de sua situação. Essa confiança foi traída.”

No comunicado, o casal disse que foi manipulado por histórias comoventes e falsas garantias e afirmou que nunca agiu contra a lei.

"Nós agimos como seres humanos — e aprendemos, dolorosamente, como a compaixão pode ser explorada", disseram eles.