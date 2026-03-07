Atletas russos conquistam bronzes e bandeira do país volta ao pódio paralímpico após 10 anos

CORTINA D'AMPEZZO, 7 de março - A bandeira da Rússia foi hasteada em um pódio olímpico pela primeira vez em uma década, com o país conquistando duas medalhas de bronze nas provas de downhill em pé, masculina e feminina, nos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina, neste sábado.

A Rússia está proibida de competir sob seus símbolos nacionais há anos devido a violações de doping e à guerra na Ucrânia.

A bandeira foi hasteada pela última vez nos Jogos Olímpicos de Verão do Rio de Janeiro de 2016 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi de 2014.

A proibição permaneceu em vigor nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, mas foi suspensa para os Jogos Paralímpicos após uma decisão do Comitê Paralímpico Internacional, provocando críticas de diversos países.

No sábado, a esquiadora alpina russa Varvara Voronchikhina, de 24 anos, conquistou o bronze na prova feminina de downhill em pé, enquanto seu compatriota Aleksei Bugaev, de 29 anos, terminou em terceiro lugar na prova masculina.

Um pequeno grupo de torcedores russos — em sua maioria membros da delegação e repórteres — agitava uma única bandeira russa enquanto comemorava os atletas.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, em seu pronunciamento diário em vídeo, expressou satisfação pelo fato de a Ucrânia já ter conquistado seis medalhas – três de ouro, uma de prata e duas de bronze – nos Jogos.

"É importante que a bandeira e o hino ucranianos sejam vistos e ouvidos com orgulho na Itália", disse ele. "Em particular, para aqueles dirigentes esportivos imorais que permitiram que russos competissem durante uma guerra de agressão e carregassem sua bandeira de guerra."

Nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi 2014, realizados no sul da Rússia, às margens do Mar Negro, Bugaev conquistou diversas medalhas de ouro, prata e bronze.

"Foi uma boa jornada para mim. Estou feliz por estar aqui e por ter conquistado minha primeira medalha desde 2014, para mim e para o meu país", disse Bugaev aos repórteres.

Ele disse que, durante a suspensão dos principais eventos paralímpicos, os atletas russos continuaram treinando. "Todos os meses tínhamos campos de treinamento. Tivemos uma boa pré-temporada na Rússia antes de virmos para cá", afirmou.

Voronchikhina, que está competindo em seus primeiros Jogos, disse estar feliz por competir sob as novas regras.

"Estivemos sem bandeira por muito tempo, e estou muito feliz com isso (as novas regras) para o meu país e minhas companheiras de equipe", acrescentou ela.

Voronchikhina lembrou os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022, quando os atletas russos foram excluídos no último momento após a invasão da Ucrânia por Moscou.

"Em Pequim, treinei para esqui alpino e depois voltamos para casa. Foi muito triste para mim", disse ela.

Ambos os atletas se recusaram a responder perguntas sobre a Rússia e a guerra na Ucrânia.

A Rússia terá seis atletas competindo nos Jogos Paralímpicos na Itália, todos em modalidades de esqui e snowboard.

Reportagem de Giancarlo Navach, edição de Giselda Vagnoni, Christian Radnedge e Ken Ferris