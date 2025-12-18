BB Previdência supera R$ 10 bilhões em ativos sob gestão em dezembro

247 - A BB Previdência, fundo de pensão ligado ao conglomerado do Banco do Brasil, alcançou em dezembro um marco inédito ao ultrapassar R$ 10 bilhões em ativos sob gestão. O desempenho reflete a expansão consistente da entidade ao longo de 2025, com crescimento tanto no volume administrado quanto no número de participantes e na rentabilidade dos planos.

As informações foram divulgadas na quinta-feira (18) pela própria BB Previdência e publicadas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo os dados, o volume de ativos representa uma alta de 13% em relação ao registrado ao final de 2024, indicando aceleração no ritmo de crescimento do fundo de pensão.

No mesmo período, a base de clientes avançou 7,36%, chegando a 282.112 participantes até o mês de outubro. A rentabilidade acumulada alcançou 10,15%, superando com folga a meta atuarial estabelecida para o período, de 7,18%, resultado que reforça o desempenho positivo da gestão dos recursos.

No horizonte de longo prazo, o retorno consolidado dos planos administrados pela entidade somou 171,42% nos últimos dez anos. O percentual também ficou acima da meta atuarial do período, que era de 148,40%, evidenciando a consistência dos resultados ao longo da década.

A BB Previdência atua como entidade fechada de previdência complementar, sendo responsável pela administração de planos destinados a clientes com relacionamento com o Banco do Brasil. A instituição destaca que sua operação é distinta da BrasilPrev, empresa do grupo voltada à previdência aberta.