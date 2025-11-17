EUA anunciam plano de visto prioritário para a Copa de 2026

247 - O governo dos Estados Unidos anunciou, na segunda-feira (17), a implementação de um sistema especial de vistos destinado aos torcedores que já possuem ingressos para a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa busca agilizar a entrada de estrangeiros durante o maior evento do futebol internacional.

Segundo reportagem da Bloomberg, o Departamento de Estado lidera o programa, que prevê entrevistas prioritárias para solicitantes de visto que tenham adquirido ingressos oficiais da FIFA.

A previsão é que essas entrevistas aceleradas passem a ser oferecidas no início de 2026, uma etapa considerada estratégica para lidar com a expectativa de milhões de visitantes durante o torneio que será disputado em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Trump afirmou que os Departamentos de Estado e de Segurança Interna trabalharam para “garantir que os fãs de futebol de todas as partes do mundo sejam devidamente avaliados e possam vir aos Estados Unidos no próximo verão com facilidade”. O presidente destacou que reduzir os longos tempos de espera para a obtenção de vistos se tornou uma prioridade diante do fluxo extraordinário de torcedores previsto para o Mundial.

Em reunião na Casa Branca com a força-tarefa criada para coordenar os preparativos do evento, o presidente recebeu o mandatário da FIFA, Gianni Infantino, que destacou a importância da segurança. “Acho que segurança é a prioridade número um para o sucesso de uma Copa do Mundo”, afirmou Infantino no encontro realizado no Salão Oval.

A força-tarefa foi instituída por ordem executiva e tem como missão articular diferentes agências federais envolvidas na logística, organização e segurança do torneio. Trump se colocou como presidente do grupo, enquanto o vice-presidente JD Vance exerce a vice-presidência, e Andrew Giuliani, filho do aliado político Rudy Giuliani, atua como diretor executivo.

A relação próxima de Trump com o universo esportivo tem influenciado sua atuação nos preparativos. O presidente já compareceu a diversos eventos de grande porte desde o retorno ao cargo e reforça publicamente sua intenção de facilitar a chegada de delegações e torcedores internacionais. A FIFA, por sua vez, tem ampliado sua presença nos EUA, abrindo escritórios em Nova York e Miami nos últimos anos para acompanhar o crescimento da operação.

Apesar das promessas de facilitar a entrada de estrangeiros, críticos apontam incoerência entre o novo programa e a postura do governo em relação à imigração e à segurança pública. No mês passado, Trump ameaçou retirar jogos da Copa de Boston e transferir as competições olímpicas de 2028 de Los Angeles caso considerasse que as cidades não estariam suficientemente preparadas ou seguras.

Ao ser questionado sobre possíveis mudanças no cronograma ou no local das partidas, Trump reiterou críticas a administrações estaduais e municipais e afirmou que poderia enviar tropas federais para reforçar a segurança, caso fosse solicitado. “Os governadores terão de se comportar. Os prefeitos terão de se comportar”, disse. Ao citar Los Angeles, acrescentou que a cidade “tem um problema, tem alta criminalidade e ainda sofreu grandes incêndios, e eles não fizeram um bom trabalho”.

Ainda assim, o presidente afirmou desejar que a cidade californiana receba partidas do Mundial. “Eu amo Los Angeles. Se eles quiserem ajuda, terei prazer em enviar a Guarda Nacional ou quem for necessário. Quero que seja ótimo. Adoraria que fosse em Los Angeles”, afirmou.

A reunião da força-tarefa ocorreu às vésperas do sorteio dos grupos do torneio, marcado para o mês que vem no Kennedy Center, em Washington. O local também se tornou alvo de interesse político do presidente, que ampliou sua agenda de intervenções em instituições culturais e esportivas.

A relação de proximidade entre Trump e Infantino se intensificou nos últimos anos, com encontros frequentes na Casa Branca e a presença do presidente norte-americano em eventos da FIFA, como a final da Copa do Mundo de Clubes no MetLife Stadium. A FIFA também inaugurou, em junho, um escritório na Trump Tower, em Manhattan, com a presença de Eric Trump, executivo da Trump Organization.