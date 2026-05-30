Goldman Sachs projeta Espanha campeã da Copa e Brasil eliminado pela Argentina na semifinal

247 – Economistas do Goldman Sachs projetam que a Espanha será a campeã da Copa do Mundo de 2026, derrotando a Argentina na final, em Nova York, no dia 19 de julho. Segundo a análise, o Brasil chegaria até a semifinal, mas seria eliminado justamente pela seleção argentina, atual campeã mundial.

As informações foram publicadas pelo InfoMoney, com base em nota divulgada nesta sexta-feira por economistas do Goldman Sachs Group Inc., liderados por Jan Hatzius. “Nosso prognóstico está alinhado com o padrão histórico de que a Copa do Mundo quase sempre volta para a Europa depois de ser vencida por uma equipe sul-americana”, escreveram os analistas.

O modelo estatístico do banco atribui 26% de probabilidade de título à Espanha. A França aparece em segundo lugar, com 19% de chance de conquistar o tricampeonato. A Argentina tem 14% de possibilidade de repetir o título de 2022, algo que não ocorre desde o bicampeonato brasileiro em 1962. O Brasil surge com 8%, enquanto Inglaterra e Holanda ficam em torno de 5%.

A projeção do Goldman combina dados históricos de quase 20 mil partidas internacionais oficiais disputadas desde 1978, rankings de seleções, força ofensiva, desempenho recente, fatores geográficos e ratings Elo, sistema criado originalmente para o xadrez e usado para medir a força relativa das equipes a partir dos resultados e da qualidade dos adversários.

Segundo o levantamento, a Espanha, campeã mundial em 2010, possui atualmente o maior rating Elo, à frente de Argentina e França. O desempenho ofensivo da seleção espanhola também é apontado como um fator relevante para reforçar suas chances de título.

Brasil x Argentina na semifinal

Entre os cenários projetados, o Goldman prevê duas semifinais de grande impacto: França contra Espanha, em um duelo europeu, e Brasil contra Argentina, em um clássico sul-americano. Na simulação do banco, os argentinos venceriam os brasileiros e avançariam à decisão.

Na final, porém, a Espanha derrotaria a Argentina e ficaria com o título da Copa do Mundo de 2026. A decisão está prevista para ocorrer em Nova York, em 19 de julho.

O relatório também aponta que seleções com grandes artilheiros e campanhas recentes fortes tendem a superar expectativas. Por outro lado, campeões atuais da Copa costumam ter desempenho inferior no torneio seguinte, fator que pesa contra a Argentina.

Inglaterra perde força no modelo

Apesar de ter um rating Elo forte, a Inglaterra foi rebaixada nas projeções do Goldman. O relatório cita o histórico de desempenho abaixo do esperado da seleção inglesa em Copas do Mundo e possíveis desvantagens geográficas.

Entre esses fatores está a chance de a Inglaterra enfrentar o México na altitude da Cidade do México, o que poderia representar uma dificuldade adicional.

Possíveis duelos históricos

O modelo também projeta confrontos de grande apelo. Entre eles, um possível jogo entre Estados Unidos e Irã na fase de 32 avos e uma eventual quartas de final entre Argentina e Portugal.

Esse duelo poderia marcar o último encontro em Copas do Mundo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores da história do futebol.

O Goldman, no entanto, reconhece limitações em seu próprio modelo. Segundo o banco, a projeção é “em grande medida cega” a fatores como condição física dos jogadores. A jovem estrela espanhola Lamine Yamal, por exemplo, sofreu uma lesão na preparação para o torneio e, segundo relatos citados no texto original, deve perder o início da competição.