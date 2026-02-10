Hunter Hess, esquiador estadunidense, é alvo de críticas de Trump nos Jogos de Inverno

247 - O esquiador americano Hunter Hess, especialista em halfpipe, se tornou o centro de uma polêmica nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Ao comentar sobre vestir o uniforme dos Estados Unidos, Hess declarou sentir "emoções mistas". "É um pouco difícil. Obviamente há muita coisa acontecendo que eu não sou muito fã, e acho que muita gente também não é. Só porque estou vestindo a bandeira não significa que represento tudo o que está acontecendo nos EUA", afirmou o atleta. As informações são do jornal O Globo.

O comentário repercutiu e chegou ao presidente Donald Trump, que utilizou a rede Truth Social para atacar Hess: "Ele é um verdadeiro perdedor, diz que não representa o país nos atuais Jogos Olímpicos de Inverno. Se esse é o caso, não deveria ter tentado entrar para a equipe, e é uma pena que esteja nela. É muito difícil torcer por alguém assim".

A declaração de Trump provocou reação imediata. Vários atletas da delegação americana e esportistas de outras nacionalidades saíram em defesa de Hess, afirmando que o esquiador tem direito à livre expressão.

Experiência esportiva e trajetória pessoal

Hess iniciou no esqui aos três anos, mas inicialmente praticava futebol, modalidade que abandonou para se dedicar ao esporte de neve. Ele já esteve 17 vezes no top-10 de etapas de Copa do Mundo de halfpipe, subindo ao pódio quatro vezes, e conquistou bronze nos X Games de 2024 e 2025. Em Mundiais, sua melhor colocação foi o quinto lugar na edição de Engadina, na Suíça, no ano passado.

Embora faça parte da equipe americana de esqui estilo livre há dez anos, Hess ainda estreia em Olimpíadas de Inverno. Uma lesão antes das eliminatórias de Pequim 2022 adiou seu sonho olímpico. Além do esporte, o atleta mantém projeto audiovisual com o companheiro Alex Hall, chamado Magma, que documenta a rotina de esquiadores pelo mundo e tem grande repercussão entre praticantes da modalidade.

Após a repercussão do episódio com Trump, Hess usou o Instagram para agradecer o apoio recebido e reforçar seu amor pelo país: "Eu amo meu país, os Estados Unidos. Há tanta coisa de bom na América, mas há sempre coisas que poderiam ser melhores. Uma das muitas coisas que tornam este país tão incrível é termos o direito e a liberdade de apontar isso. A melhor parte das Olimpíadas é que une as pessoas, e quando tantos de nós estamos divididos precisamos disso mais do que nunca. Mal posso esperar para representar o Time USA na próxima semana quando eu competir. Obrigado a todos pelo suporte".