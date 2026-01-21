Justiça aprova plano do Corinthians para o pagamento de R$ 450 milhões em dívidas

247 - A Justiça de São Paulo homologou o Regime Centralizado de Execuções (RCE) do Corinthians. O valor é de cerca de R$ 450 milhões em dívidas cíveis, como indenizações e cobranças contratuais. A decisão segue o parecer favorável do Ministério Público. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os pagamentos aos credores começarão em março de 2026, considerando as receitas obtidas em fevereiro. Antes, esses valores eram cobrados em ações espalhadas pelo Judiciário, com risco constante de penhoras e bloqueios.

Sobre os recursos que já estão em conta judicial, a Administradora Judicial precisará apresentar um plano de rateio. A divisão seguirá as normas fixadas anteriormente pela Justiça para o funcionamento do RCE.

Títulos

Nascido em 1910, o Corinthians tem como principais conquistas em sua história 2 Mundiais de Clubes da Fifa (2000 e 2012), 1 Copa Libertadores (2012) e 1 Recopa Sul-Americana (2013).

Entre os títulos nacionais, o Timão tem 7 Campeonatos Brasileiros, 1 Brasileirão da Série B, 4 Copas do Brasil, 1 Supercopa do Brasil (1991) e 5 Torneios Rio-São Paulo.

Como campeão da Copa do Brasil de 2025, o Corinthians disputará a Libertadores este ano.