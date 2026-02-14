Lucas Pinheiro garante 1ª medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno e lidera por ouro no slalom gigante

247 - O esquiador Lucas Pinheiro Braathen garantiu neste sábado (14) a primeira medalha da história do Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Competindo no slalom gigante do esqui alpino, na região de Bormio, no norte da Itália, o atleta registrou o melhor tempo somado nas duas descidas e ficou muito próximo de confirmar o ouro nas Olimpíadas de Milão-Cortina.

Sorteado para abrir a bateria, Lucas foi o primeiro a descer a pista coberta de neve e assumiu imediatamente a liderança ao marcar 1min13s92 na primeira descida. Na segunda e última tentativa, voltou a ter grande desempenho e completou o percurso em 1min11s08, fechando com o tempo combinado de 2min25s, o melhor entre todos os competidores.

Os atletas que ficaram fora do grupo dos 30 melhores na primeira descida ainda realizavam a última volta, mas com tempos consideravelmente inferiores, com chances remotas de ameaçar os primeiros colocados, o que praticamente assegurou a medalha do brasileiro.

Até então, o melhor desempenho do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno havia sido o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross, em Turim-2006.

Nascido em Oslo, Lucas Pinheiro Braathen é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele iniciou a carreira defendendo a Noruega e chegou ao topo do esporte ao conquistar o título da Copa do Mundo de esqui alpino na categoria slalom. Sete meses após essa conquista, surpreendeu ao anunciar aposentadoria precoce, motivada por desentendimentos com a federação norueguesa sobre a condução de sua carreira.

Em outubro de 2024, Lucas anunciou que passaria a competir pelo Brasil, tornando-se rapidamente a principal esperança do país em busca de medalhas nos Jogos de Inverno. Dois meses depois, em dezembro de 2024, ele conquistou a primeira medalha brasileira em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, ao ficar com a prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.

Desde então, acumulou mais nove pódios no circuito internacional, incluindo um ouro no slalom em uma prova disputada na Finlândia, em novembro do ano passado.

Lucas Pinheiro Braathen volta a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno na segunda-feira (16), a partir das 6h (horário de Brasília), na prova do slalom do esqui alpino.