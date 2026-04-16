Maioria dos brasileiros quer Neymar na Copa, diz Datafolha

247 - A maioria dos brasileiros defende a presença de Neymar na lista final da seleção para a Copa do Mundo de 2026, segundo pesquisa do Datafolha, que indica apoio de 53% da população à convocação do atacante, enquanto 34% são contrários e 8% se dizem indiferentes, informa a Folha de São Paulo.

De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 7 e 9 de abril com 2.004 pessoas em 137 municípios, o apoio ao jogador cresceu em relação à pesquisa anterior, feita em junho de 2025, quando 48% defendiam sua convocação e 41% eram contra. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Principal nome do futebol brasileiro na década passada, Neymar atravessa um período de instabilidade marcado por seguidas lesões. Desde a grave ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023, o atacante não conseguiu retomar plenamente seu desempenho. À época, ele defendia o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde teve poucas oportunidades em campo: foram apenas sete jogos, com um gol e duas assistências em mais de um ano.

No início de 2025, o jogador retornou ao Santos, clube onde iniciou a carreira, com o objetivo de recuperar a forma física e voltar à seleção. Apesar da expectativa gerada em sua apresentação, o desempenho ficou aquém do esperado. Em 2025 e no início de 2026, Neymar participou de 36 partidas, somando 15 gols e sete assistências, mas enfrentou dificuldades para manter regularidade devido a problemas físicos.

Em declaração recente nas redes sociais, o atacante reconheceu as limitações atuais em comparação ao auge da carreira. “Eu não vou ser o Neymar de dez anos atrás, não vou ser. É muito diferente. Hoje, eu aprimorei o meu jogo de uma forma que, para mim, é o necessário”, afirmou.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, mantém postura cautelosa em relação ao jogador. Embora não descarte sua convocação, o treinador tem reiterado que pretende contar apenas com atletas em plena condição física. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, o italiano comentou a situação do brasileiro: “Ele está no caminho certo. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico”.

A concorrência no setor ofensivo também representa um desafio para Neymar. Mesmo com a ausência de Rodrygo, lesionado, a seleção conta com nomes como Vinicius Junior, Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli e outros jogadores que vêm se destacando. Em amistoso recente contra a Croácia, vencido por 3 a 1, atletas mais jovens tiveram bom desempenho, o que reforça a disputa por vagas.

Apesar das incertezas esportivas, Neymar segue como uma figura de grande apelo popular. O levantamento aponta maior apoio entre os jovens de 16 a 24 anos, faixa em que 65% defendem sua convocação. Já entre pessoas com mais de 60 anos, o índice cai para 46%, com 38% contrários.

O recorte político também revela diferenças de percepção. Entre eleitores que afirmam votar em Flávio Bolsonaro (PL), 62% apoiam a convocação do jogador, enquanto entre os que declaram voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o apoio é de 46%, com 43% contrários.

Com três Copas do Mundo no currículo e recordista de gols pela seleção brasileira — são 79 em 128 partidas —, Neymar mantém relevância histórica no futebol nacional. Ainda assim, sua presença no Mundial dependerá da evolução física e das decisões da comissão técnica nas próximas semanas.