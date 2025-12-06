Saiba onde e quando o Brasil entra em campo pela Copa do Mundo

247 - O trajeto da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já está traçado. A definição ocorreu após a divulgação oficial da primeira fase do torneio realizada pela Fifa neste sábado (6), quando foram apresentados os locais, datas e horários das partidas que abrem a campanha nacional. O Brasil cruzará três estados norte-americanos ao longo da fase de grupos.

A estreia está marcada para 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey, em confronto contra Marrocos. Seis dias depois, em 19 de junho, o Brasil enfrentará o Haiti na Filadélfia, às 22h. O encerramento da etapa inicial ocorrerá em 24 de junho, quando a equipe mede forças com a Escócia em Miami, novamente às 19h.

O sorteio realizado na sexta-feira (5) colocou o Brasil no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Com a definição dos estádios e dos horários, a Seleção já conhece o percurso que fará pelos Estados Unidos. O país, sede da competição, abriga uma numerosa comunidade brasileira, o que deve garantir forte presença de torcedores nas arquibancadas ao longo dos três compromissos.